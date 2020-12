Temporada 2021: qué hacer con las reservas de pasajes y hoteles si se cierra la frontera con Brasil

Las compañías aéreas ofrecen flexibilidad para el cambio de fechas

Ante la posibilidad de un cierre de fronteras entre la Argentina y Brasil, las agencias de turismo, aerolíneas y empresas de transporte están evaluando cómo reprogramar los servicios que ya fueron reservados ante una eventual suspensión de los vuelos y de los viajes. En general, como ya viene sucediendo desde el inicio de la pandemia, los turistas tendrán opciones de cambios y reprogramación, que ya están especificadas al momento de la compra, sin penalidades.

A pesar de la pandemia, el gobierno de Brasil se mostró hasta ahora en contra de tomar medidas que limiten el turismo. Pero el nuevo brote y la decisión de la justicia de desalojar en 72 horas a los turistas de Buzios alertó a los argentinos que planeaban un viaje al vecino país.

Aunque la decisión del Gobierno argentino aún no está tomada, en estas horas se multiplican los llamados a las agencias y las aerolíneas de las personas que ya habían adquirido paquetes turísticos. En el caso de las aerolíneas, donde la política de cambios y cancelaciones es más frecuente, la decisión que vienen tomando desde que comenzó la pandemia es dejar el pasaje abierto. “No se puede cambiar el destino, pero sí la fecha”, coincidieron desde varias agencias de turismo.

Copacabana, Río de Janerio

Desde la Argentina solo está volando a Brasil Aerolíneas Argentinas, que ya venía ofreciendo la posibilidad de realizar un cambio de fecha, sin penalidades ni diferencias tarifarias.

En los hoteles y otros servicios, depende de cada prestador, pero en general también ofrecen opciones de cambio. “Todavía no hay ninguna decisión al respecto, pero se va a manejar en función de los mismo que pasó cuando fue en marzo el cierre de las fronteras. La misma metodología de todo el año. donde hubo reprogramaciones de vuelos. En estos casos, se lo ofrece al pasajero, según la política de cada aerolínea, reprogramación, devolución del dinero o lo que cada proveedor ofrezca en cada caso. Sería la misma metodología”, explicó Martín Romano, country manager de Atrapalo.

“Todo depende de la política del proveedor. Hay hoteles que son no reembolsables. Si se compró en una agencia de viajes, la agencia gestiona con el proveedor la devolución reprogramación o lo que esté dispuesto a hacer el hotel. El hotel puede decir que si la tarifa era no reembolsable, no hay devolución. Hay pasajeros que compraron seguros de cancelación. Pero no cambia nada lo que pasó de marzo a la fecha. Todo el año hubo casos”, agregó.

“Se trabaja con la posibilidad de cancelación. Nosotros abonamos los hoteles y las excursiones y si sucede algo como podría ser el cierre de la frontera, se cancela toda la operación. A partir de ese momento se le busca una solución al cliente que tiene que ver con la posibilidad de reprogramar o de utilizar ese saldo a favor en otro destino. No se puede hacer lo mismo, cambiar de destino, en el aéreo”, explicó Marcelo Gon, gerente general de Babilonia Viajes.

Vista de las playas de Río de Janeiro

“Por ahora no hay nada definido. Ahora se está aplicando el PCR con 72 horas para Brasil. Se estará usando la misma lógica que para el resto de los vuelos, que es permitir que se cambie el boleto. Los pasajeros tienen ya un cambio permitido, así que se aplicará esa misma política comercial a los vuelos de Brasil; pero no tenemos información oficial de que el cierre de fronteras vaya a suceder”, informaron desde Aerolíneas Argentinas.

En este nuevo contexto, las grandes agencias ya comenzaron a tener una oficina estable de reprogramaciones entendiendo que la situación sanitaria no está aun exenta de países que cierran su fronteras. Además, los turistas argentinos cuentan con una ayuda “extra” que es la puesta en marcha de la Ley de Turismo que prevé situaciones como consecuencia del covid-19.

Miami aparece como una opción viable

Según la norma hay una primera instancia similar a la que aplican las compañías aéreas que es la de reprogramar los servicios contratados por 12 meses o, si esto no fuese posible, el reintegro de lo pagado en seis cuotas.

La posibilidad del cierre está cada vez más latente por eso desde algunas agencias explican que perdió peso la opción Brasil en los últimos días y empezaron a “cotizar” destinos como Miami, en EEUU, o las playas del Caribe. “Va a ser muy difícil que hoy Estados Unidos, que ya empezó a vacunar, cierre su frontera. Entonces, hay algunos clientes que prefieren pagar más pero estar seguros”, explicaron desde una tercera agencia que prefirió el anonimato.

