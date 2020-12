Los 19 hechos del Gobierno que perjudicaron al sector agroindustrial y la democracia en 2020, según una de las entidades del campo

Productores de Salta reclamaron al gobierno medidas para mejorar su competitividad. Alertaron sobre la alta presión impositiva y se mostraron preocupados por la pérdida de atribuciones de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria

A lo largo del presente año, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se transformó en una de las entidades del campo que más cuestionamientos realizó a la política agropecuaria del gobierno de Alberto Fernández. Si bien destacaron la vocación de diálogo de los funcionarios, advirtieron que los problemas de los productores siguen sin resolverse.

En las últimas horas los integrantes de la entidad que preside Jorge Chemes, lanzaron una campaña en las redes sociales sobre realizan un balance del 2020 enumerando los hechos del gobierno que provocaron un daño a la Democracia, a los valores y al sector agroindustrial.

Hay un alto nivel de politización del Gobierno en contra del campo, donde no nos perdonan y no se olvidan de lo que pasó en el conflicto de 2008 (Chemes)

La semana pasada, durante una charla virtual con productores de Venado Tuerto y junto a sus compañeros de Mesa de Enlace, el presidente de CRA, dijo: “Hay un alto nivel de politización del Gobierno en contra del campo, donde no nos perdonan y no se olvidan de lo que pasó en el conflicto de la Resolución 125 en 2008. El desafío que tenemos es que al campo no se lo mire solamente cuando el país está en crisis”.

En este año tan particular para los argentinos y atravesado por el coronavirus, el campo y la agroindustria fueron declarados como esenciales por el gobierno, cumpliendo un rol destacadísimo en todo lo relacionado al abastecimiento del mercado interno y externo. “Tuvimos la suerte de trabajar en la pandemia, con las trabas interjurisdiccionales y también con las usurpaciones. A partir de todo esto, debe ser necesario un trabajo público-privado eficiente y con una mirada a mediano plazo”, aseguró Chemes.

La campaña que lanzó CRA en la redes sociales a modo de balance del año

Pero el 2020 dejó para el campo una cantidad importante de situaciones que merecen un análisis especial. A continuación los 19 hechos que se generaron durante el presente año y perjudicaron al sector agropecuario, según la visión de Confederaciones Rurales Argentina:

1) Rotura de silobolsas: Más de 150 hechos en diversas zonas del país. Hasta el momento, de acuerdo a lo expresado por CRA, todos sin resolver ni condena pública.

2) Quemas intencionales de campos productivos sin resolución ni pronunciamiento de las autoridades: Fue otro de los hechos de inseguridad rural que afectó a los productores, donde uno de los casos que más repercusión tuvo, fue el que sucedió en el establecimiento rural del Vicepresidente de CRA, Gabriel De Raedemaeker, en la localidad cordobesa de Oliva.

3) Múltiples usurpaciones de tierras sin definiciones ni condenas públicas de las autoridades

4) Ausencia del Ministerio de Agricultura en las graves emergencias climáticas: En gran parte de este año la falta de precipitaciones, importantes nevadas en la Patagonia y los incendios en más de 10 provincias, provocaron alerta entre los productores. “Tarde, mal y sólo ante reclamos formales y mediáticos accionó la cartera agropecuaria”, dijeron desde CRA.

5) Impulso de la sanción de Ley de Humedales: Hay varios proyectos en el Congreso de la Nación. Desde Confederaciones Rurales Argentinas dijeron: “Los mismos no tienen criterios ni definiciones de base científica”.

La rotura de silobolsas fue uno de los delitos rurales que más aumentó en 2020

6) Inseguridad rural con casos de lesiones y asesinato de productores: Los casos de inseguridad rural con pérdidas humanas se registraron en Misiones y Tucumán, entre otros distritos.

7) Incendios intencionales de forestaciones sin condena, resolución ni reparación

8) Ataques a las propiedades privadas rurales incluyendo tomas con rehenes: En varios distritos de la Patagonia, productores agropecuarios denunciaron el accionar de grupos mapuches que ingresaban a los establecimientos rurales y en muchos casos ejerciendo la violencia.

9) Política errática y falaz respecto a los derechos de exportación.

10) Ausencia de definiciones y de política agropecuaria seria y creíble

11) Participación de funcionarios nacionales en usurpación de tierras sin consecuencias ni medidas posteriores sobre su conducta: Uno de los últimos casos fue el del campo familiar del ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, en el distrito entrerriano de Santa Elena, en medio del accionar de su Hermana, Dolores Etchevehere, y del líder social, Juan Grabois.

Luis Miguel Etchevehere, en el ingreso de su campo familiar que fue usurpado por su hermana y Juan Grabois (Franco Fafasuli)

12) Ley del manejo del fuego en tierras rurales sin fundamento técnico y con restricciones inconstitucionales

13) Impuesto a los bienes patrimoniales (mal llamado a la Riqueza) con doble y triple imposición: Fuerte malestar generó en el campo y la agroindustria la sanción como Ley del Impuesto a la Riqueza, que fue promovido por los diputados oficialistas Máximo Kirchner y Carlos Heller. Además, por ser Heller presidente del Banco Crediccop, un grupo de productores iniciaron una campaña para cerrar las cuentas en dicha entidad bancaria.

14) Aumento desmedido del combustible (principal insumo de la actividad agropecuaria): De acuerdo a los datos que aportó CRA en noviembre pasado, el aumento del 4,5% del precio del gasoil en ese momento provocó al campo un gasto extra de 8.000 millones de pesos. Además, el sector aportará unos 3.788 millones de pesos en concepto de impuestos

15) Reiterados intentos de expropiación de agroindustrias privadas emblemáticas mediante procedimientos ilegales: Uno de los casos más resonantes del 2020 fue lo que sucedió con la agroexportadora Vicentin, donde el gobierno intentó intervenir y expropiar. Tras el rechazo de amplios sectores de la sociedad, Alberto Fernández dio marcha atrás con las iniciativas.

16) Incapacidad de concretar la fallida Mesa de Argentina Contra el Hambre

17) Demora en más de un año del reintegro de parte de retenciones hechas a pequeños productores como compromiso asumido con el sector

18) Ausencia de política lechera: El sector lácteo cerrará el 2020 con problemas de rentabilidad por falta de precio y retenciones. Los tamberos reciben un valor por debajo de los costos de producción y la industria sufrió los efectos de los impuestos a las exportaciones y por los precios Máximos y Cuidados en el mercado interno

19) Restricciones para circular interjurisdiccionales con pérdidas de vidas, trabajo y animales: Las restricciones comenzaron a implementarse en momentos que el gobierno decretó la cuarentena para prevenir el coronavirus. Si bien el número actual es menor al de marzo pasado, todavía se registran de impedimento para que los trabajadores esenciales y el resto de la población puedan circular con normalidad.

