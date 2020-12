Las dos licitaciones de deuda en pesos con las que Guzmán define cuánto dinero va a imprimir el Banco Central en lo que queda del año

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, durante una reciente conferencia de prensa REUTERS/Mariana Greif

El fin de año promete no ser de descanso para el ministro de Economía, Martín Guzmán. Una de las variables que más miran analistas e inversores para prever qué tan movido puede ser el verano a nivel cambiario e inflacionario se termina de definir en estos días. Hoy y el próximo 28 de diciembre el Tesoro celebrará sus últimas dos licitaciones de deuda en moneda local y cada peso que obtenga del mercado será un peso menos que tenga que imprimir el Banco Central.

El Ministerio de Economía licitará hoy tres bonos en pesos con vencimiento previsto entre enero y mayo de 2021, por un monto nominal de hasta $15.000 millones. Uno con vencimiento en enero, otro en marzo y por último una letra ajustada por inflación que vence el 21 de mayo próximo. Lo que necesita Economía es que esos tres títulos atraigan inversiones suficientes como para pagar vencimientos que caen este mes y, dentro de lo posible, un extra que permita conseguir financiamiento fresco.

La tarea de hoy parece dentro de todo sencilla. Esta semana apenas si hay vencimientos que pagar por unos $12.000 millones. Pero la licitación del 28 de diciembre es más complicada. El 30 de diciembre se pagan $125.304 millones de una letra a descuento.

Fuente: OPC.

El objetivo explícito de Guzmán para el último bimestre del año es obtener un 10% más de lo que vence y que “cualquier incremento de financiamiento neto que supere ese umbral será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia del Banco Central”. Es decir que cada peso extra que consiga, es un peso menos que va a tener que emitir el Banco Central para financiar al Tesoro. A eso se comprometió a principios de noviembre.

En el entorno de Guzmán confían en que van a alcanzar el objetivo de un 110%, porque están en el 107% y quedan dos licitaciones. Y sostienen que todavía es el objetivo conseguir ese extra de financiamiento que permita salir a cancelar algo de deuda con el Banco Central, es decir, sacar de la calle algo de lo que ya se emitió este año.

Pero entre los analistas señalan que es difícil que pueda obtener en el mercado local una cantidad de pesos lo suficientemente grande como para mover el amperímetro y reducir una parte significativa de los casi $2 billones que emitió ya el Banco Central en el año para ayudar al fisco a cerrar sus cuentas.

Estimamos que el gobierno podrá refinanciar los vencimientos de capital de diciembre, pero no así el 100% de los intereses (Giorgio)

“Estimamos que el gobierno podrá refinanciar los vencimientos de capital de diciembre, pero no así el 100% de los intereses. Por otro lado, el déficit primario será de al menos 1 punto del PBI, unos $260.000 millones de pesos. El BCRA ya giró $200.000 millones de utilidades en el mes, y emitió otros $70.000 millones que se habían en noviembre pero habían quedado depositados en al cuenta del Tesoro en la entidad. Esperamos que en lo que resta de diciembre el Central gire los $50 mil millones que aun quedan disponibles. El Tesoro va a necesitar ese financiamiento para cerrar el programa financiero de este año: serían entonces unos $320.000 millones de financiamiento del BCRA y unos $15.000 millones de financiamiento neto en el mercado de deuda si contemplamos un ratio de roll-over entre 105% y 110%”, dijo Lorena Giorgio de Econviews.

Una de las opciones que barajan operadores y analistas es que Guzmán recurra a colocar un bono dollar-linked como el que en octubre recaudó cerca de $250.000 millones en un sólo día y que le permitiría generar ese extra necesario para cancelar deuda con la autoridad monetaria. Pero no está en los planes de Guzmán emitir más deuda atada al dólar, al menos no en lo poco que queda del año. Y sin un as en la manga de ese tipo, que tiene sus costos porque vuelve riesgosa a la deuda en caso de devaluación del peso, las expectativas no contemplan que consiga financiamiento en grande.

“El Gobierno está complicado desde el punto de vista del financiamiento monetario porque tiene un límite, por lo tanto debería apuntar a conseguir un buen financiamiento neto pero también hay que tener en cuenta que ya en enero y febrero en conjunto vencen 300.000 millones y ahí el gobierno también necesita una buena performance en los meses que vienen”, dijo Juan Ignacio Paolicchi de Empiria.

En lo que va de diciembre el Banco Central ya emitió $ 200.000 millones a través del giro de utilidades contables para asistir al Tesoro.. El total en el año es de poco menos de $2 billones que comparan, por ejemplo, con una base monetaria que a diciembre de 2019 era de $1,7 billón

El Gobierno está complicado desde el punto de vista del financiamiento monetario porque tiene un límite, por lo tanto debería apuntar a conseguir un buen financiamiento neto

Detrás de la enorme emisión monetaria que el Gobierno necesitó para poder gastar durante el período de cuarentena mas dura están los temores a un regreso de la inestabilidad cambiaria en enero o febrero, cuando el pico en la demanda de dinero de fin de año que ayuda a mantener a raya al dólar blue hoy desaparezca. Y, significativa o no, cualquier señal que logre dar Guzmán respecto a una reducción del la dependencia del Tesoro en el Banco Central cada vez que las cuentas no le cierra, va a resultar bien leída.

“Una de las letras que licitan vence en enero, ahí va a ir todo el mundo a esa. Yo creo que renuevan todo a corto plazo”, comentó Martin Przybylski de Consultatio. “Con los pocos días que quedan del año, y con una buena licitación hoy, por ahí no necesitan transferir mas utilidades”, concluyó Przbylski.

