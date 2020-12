El hombre fuerte de las criptomonedas afirmó que el Bitcoin debería valer US$400.000

EPA/WALLACE WOON/Archivo

Mientras el Bitcoin escala a niveles récord, Scott Minerd, de Guggenheim Investments, anticipó que el valor razonable de la mayor criptomoneda del mundo aún tiene mucho camino por recorrer.

La escasez de Bitcoin sumada a la “impresión de dinero desenfrenada” por parte de la Reserva Federal significa que la moneda digital debería alcanzar unos US$400.000, dijo Minerd, director de inversiones de la firma, en una entrevista. El ejecutivo realizó estos comentarios el mismo día que Bitcoin superó la barrera de US$20.000 por primera vez, lo que eleva su avance en 2020 al 190 por ciento. Hoy, su cotización se acercaba a los USD 22.500, o 1.910.859 pesos argentinos.

“Nuestro análisis en fundamentos muestra que Bitcoin debería valer alrededor de US$400.000”, dijo Minerd a Bloomberg Television el miércoles. “Se basa en la escasez y la valoración relativa de cosas como el oro, como porcentaje del PBI. Bitcoin, en realidad, tiene muchos de los atributos del oro y, al mismo tiempo, tiene un valor inusual en cuanto a transacciones”, aseguró.

Scott Minerd dijo que Bitcoin debería llegar a USD 400.000

Es un argumento parecido al que usualmente brindan algunos de los adeptos más destacados de Bitcoin, incluido el famoso inversor Paul Tudor Jones, quien dijo a principios de este año que ha estado comprando Bitcoin como cobertura frente a lo que espera que sea una inflación más rápida después de años de aumentos moderados de los precios al consumidor. En esta sintonía, Mike Novogratz, de Galaxy Digital, expresó que el activo digital puede ayudar a proteger contra los riesgos macro, según Bloomberg.

Guggenheim es uno de los muchos inversores institucionales que están haciendo una incursión en el mundo de las criptomonedas. El mes pasado, la firma comunicó al regulador que se reservaba el derecho a invertir hasta el 10% de su Macro Opportunities Fund de US$5.300 millones en Grayscale Bitcoin Trust, que invierte exclusivamente en Bitcoin.

A su vez, Michael Sonnenshein, director general de Grayscale Investments, el mayor gestor de activos de moneda digital, dijo que el Bitcoin no es una moda pasajera, y no poder usarlo para comprar una taza de café no es un argumento razonable para tomarlo como tal.

La creciente participación de los principales actores en el ámbito de los servicios financieros “realmente habla del poder de permanencia de la clase de activos y valida que otras personas se involucren”, dijo Sonnenshein a Business Insider en una entrevista.

Valor en discusión

Los récords de esta criptomoneda, sin embargo, son parte de una polémica, dado que Bitcoin es operado en distintas plataformas que suelen tener cotizaciones distintas. Según Yahoo Finance, en el exchange CoinMarketCap el techo de USD 20.000 ya había sido atravesado tres años atrás. Sin embargo, en la mayoría de los sitios este tope fue superado por primera vez ayer.

Este año fondos de inversión de Wall Street e inversores importantes dieron a conocer pequeñas tomas de posiciones en Bitcoin, lo que implicó el ingreso de la criptomoneda al mundo de los inversores tradicionales.

El anuncio de Paypal de que usaría Bitcoin en sus plataformas fue un gran impulso para la criptomoneda

Además, en octubre la firma Square anunció una inversión de su propia cartera y habilitó su billetera CashApp para pagos con bitcoin. Ese mismo mes PayPal dijo que también usaría al activo como medio de pago en su plataforma y en Venmo.

“La suba en el precio del bitcoin que ya hemos venido viendo desde hace algunas semanas se debe a diferentes factores, entre los que cuales podemos destacar la crisis económica provocada por covid-19, la participación de actores institucionales, el halving de bitcoin que tuvo lugar en mayo, así como a un mayor entendimiento sobre la utilidad de las criptos. Todo parece indicar que la tendencia va a seguir a la alza, ahora tenemos una comunidad más madura, lo que según algunos analistas juega a favor para que no haya un desplome como se vio después de la burbuja del 2017″, afirmó Magdiela Rivas gerente de Marketing para Latinoamerica de Paxful.

Según Reuters, la vertiginosa carrera de bitcoin se ha reflejado en un flujo masivo de monedas a América del Norte desde Asia Oriental, alimentado por el hambre de bitcoin entre los inversores estadounidenses más grandes y que se resisten a cumplir.

La recuperación de bitcoin tras haber sufrido, como prácticamente todo el mercado global, el golpe del “coronacrash” en el primer trimestre del año llevó a que algunos inversores lo vean como un potencial refugio seguro.

En cambio, otros inversores, como los fondos de cobertura y los family offices, evitaron invertir en bitcoin en el pasado por la naturaleza poco transparente del mercado cripto. Una vigilancia más estricta de la industria estadounidense de cripto ha ayudado a reducir parte de esas preocupaciones.

Seguí leyendo:

Cayó el dólar porque la licitación de bonos en dólares favoreció a la Anses y dejó afuera a los fondos extranjeros

Créditos para comprar electrodomésticos: qué productos están disponibles y cómo comprar en hasta 36 cuotas