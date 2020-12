Comenzó un leve éxodo de plazos fijos hacia el dólar, algo característico de diciembre

(Foto: Franco Fafasuli)

El “blue” o dólar libre cerró a $ 151 igual que el día anterior. La particularidad fue que el movimiento en la plaza marginal fue mayor al de los últimos tiempos. El lunes había insinuado el cambio de tendencia; hubo gente que retiró plazos fijos para pasarse a dólares. La toma de ganancias en dólares comenzó. Es un hecho característico de diciembre. Como también había vendedores que esperaron durante largo tiempo mejores precios y ya no podían retenerlos, el mercado quedó equilibrado. Para hoy la tendencia es compradora.

“El mes se terminó. Esta es la última semana completa. Las dos que vienen son cortas y algunos quieren irse tranquilos de vacaciones con los dólares en la mano”, señaló Nicolás Rivas, de Buenos Aires Valores (BAVSA).

Los dólares alternativos subieron por causas distintas. El Banco Central no intervino y esto hizo que los montos de negocios continúen reducidos. El contado con liquidación operó USD 51,4 millones, USD 10 millones menos que la rueda anterior y su precio subió 84 centavos (+0,6%) a $ 143,72. La demanda de los privados sigue firme, pero la atención está en el dólar Bolsa o MEP que es referencia para los importadores e incide en la inflación. Acá se operaron USD 26,7 millones, USD 4 millones más que el lunes y el precio subió $ 1,53 (+1,1%) a $ 141,82. Apenas $ 1,90 separa el precio de estos dólares lo que muestra como las coberturas de los operadores, inversores y empresas locales, crecieron. El contado con liquidación se utiliza para fugar capitales. Pero desde que se contuvo la caída de depósitos en dólares, amainaron su ritmo de operaciones.

A todo esto, el dólar mayorista tuvo escasas operaciones. Se negociaron USD 116 millones y la divisa aumentó apenas 8 centavos a $ 82,55. Alentados porque la inflación de noviembre fue de 3,2%, menor a la esperada, El Banco Central desaceleró el ritmo devaluatorio. De todas maneras, el dólar a fin de mes subió 0,02% y cerró a $ 83,87. Enero y febrero, bajaron 0,24% y marzo, 0,39%, señal de que creen que el Gobierno piensa que tendrá una inflación baja y seguirán con este ritmo modesto de devaluaciones. Llama la atención que el mercado haya dejado de creer en una mayor devaluación a corto plazo.

Fueron tan escasas las operaciones que el Banco Central no tuvo que intervenir en la plaza mayorista. A pesar de que no compró divisas, las reservas aumentaron USD 15 millones a USD 38.776 millones y acumulan una suba en el mes de USD 116 millones. El alza de las reservas se debió a la caída del dólar ante las seis principales monedas del mundo. El retroceso promedio fue de 0,35% y esto revaluó al euro y la libra esterlina que integran las reservas del Central. Al movimiento hay que sumarle la recuperación de 1,30% del oro que seguramente hoy será trasladada plenamente al volumen de reservas.

En la licitación de bonos, el Tesoro logró canjear USD 750 millones en bonos AL30 y AL35 por $ 40.113 millones en distintos títulos que le permitirán reducir el financiamiento local en pesos entre enero y mayo próximo. “El inconveniente, es que la mayor emisión de bonos en dólares con legislación local golpea sobre el riesgo país porque también baja el valor de los títulos en divisas con ley extranjera al aumentar la oferta” advirtió Rivas.

En Nueva York los bonos de la deuda bajaron alrededor de 1% e hicieron que el riesgo país suba 10 unidades a 1.379 puntos básicos.

La Bolsa, tuvo una ínfima recuperación. El panorama empresario es negativo y no hay estímulos para invertir. De hecho, se conoció que otra empresa de calzado deportivo abandona el país. Como muestra de esta emigración aparecieron actividades nuevas como las subastas online. A principios de mes Adrián Mercado, uno de los principales brokers inmobiliarios, remató bienes de la minera Barrick. Pero no solo los bienes de esta empresa salieron a remate, sino que otras grandes empresas siguieron el mismo camino y le mostraron un negocio alternativo a los brokers inmobiliarios que enfrentan un mercado de inmuebles que no despierta y se mantiene activo solo por las construcciones en pozo.

La Bolsa, en estas circunstancias, con un reducido volumen de negocios de $ 737 millones recuperó apenas 0,46% de su fuerte caída de la rueda anterior. La volatilidad estuvo a la orden del día y la mejor noticia es que después de estar 0,20% abajo, cerró en terreno positivo. Lo destacado pasó por la cementera Holcim (+4,64%), Transportadora Gas del Sur (+4,37%) y CableVision (+3,62%).

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York en dólares- tuvieron un buen comportamiento. Solo tres papeles bajaron. Las subas más notables fueron las de Transportadora Gas del Sur (+5.32%), Banco Supervielle (+4,90%) e IRSA (+4,57%).

Para hoy se espera que haya tensión en el mercado cambiario. El Ministerio de Economía tiene una “recomendación” del FMI de que no debe seguir malvendiendo bonos para bajar el precio de los dólares alternativos. Ese camino, no solo aumenta el endeudamiento oficial, sino que hace bajar el precio de los títulos y eleva las tasas de rendimiento a niveles que alejan al país de un financiamiento del exterior en el futuro.

Seguí leyendo:

El Gobierno convalidó la emisión de deuda en dólares al 16% y benefició a los grandes fondos de inversión

La inflación de noviembre fue de 3,2% y acumula 35,8% en los últimos doce meses