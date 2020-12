Álvarez Agis: “El acuerdo con el FMI nos puede hundir o ser el inicio de la recuperación”

Emmanuel Álvarez Agis, economista y ex viceministro de Economía (Maximiliano Luna)

El economista Emmanuel Álvarez Agis dio una mirada optimista sobre el crecimiento de la economía para el próximo año, aunque condicionada por dos amenazas: una segunda ola de coronavirus y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si es un mal acuerdo, nos puede hundir. Si es un buen acuerdo, puede ser el paso inicial de esa recuperación”, explicó durante la apertura del 19º Seminario ProPymes organizado por la compañía Techint.

Un mal acuerdo, para el economista, fue el que se firmó en septiembre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. “ El año que viene vamos a tener el mejor año desde 2010 ″, arrancó con optimismo Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía entre 2013 y 2015. Pero enseguida advirtió: “Un punto importante es cómo estaban las velas de ese barco en 2010 y cómo están hoy, con algunos agujeros importantes”.

Según el economista, en el comienzo de la cuarentena, empezaron a “sobrar dólares”, en los primeros 20 a 40 días porque el país consumía muchos menos dólares y se fue el agujero de USD 5.000 millones anuales por el turismo. Y las importaciones caían más que las exportaciones, pero esa diferencia de dólares no quedaba en el Banco Central. ¿La razón? La brecha cambiaria. “Eso es porque en algún momento el dólar paralelo casi toco los $200″, señaló.

“Para el año que viene es más importante ordenar ese descalabro financiero que lo que le va a pasar a la economía real. Para la economía real va a ser un buen año. No creo que el turismo reactive en el primer semestre, las exportaciones se van a recuperar fuerte y los precios de las exportaciones van a ayudar mucho”, destacó Álvarez Agis.

El presidente ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi (Martín Rosenzveig)

Pero advirtió nuevamente sobre el impacto de la brecha cambiaria. “Si en junio tenemos una soja de USD 450 pero la diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial es del 100%, no va a importar que valga USD 450 o USD 350″, señaló el economista.

Álvarez Agis también habló sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. “Esta vez no se puede decir que siempre se puede estar peor. No se puede estar peor. Si no te fundiste este año probablemente no te fundas más. Si se piensa en una familia a la que se le cortan todos sus ingresos y sus gastos siguen igual, eso le pasó a una pyme entre abril y junio”, comparó. Por eso, según explicó, para el próximo año será clave el financiamiento disponible y barato para las pymes, que deberán invertir en capital de trabajo.

De acuerdo con los cálculos del economista, con una economía creciendo al 5% o 6% se van a necesitar entre USD 6000 millones y USD 7000 millones de importaciones. Por lo tanto, las exportaciones tienen que —por lo menos— empatar esa cuenta.

“El desafío de verdad es 2022, donde vas a entrar a una economía que va a tener turismo, movilidad en niveles normales y se va a empezar a chocar con sus obstáculos corrientes. Hoy es mayor la preocupación que tiene un exportador por la carga impositiva que por el tipo de cambio. La discusión entre mercado interno y exportación lleva 100 años pero el Gobierno ha aprendido de ciertas taras de la economía argentina. Valora más un dólar de exportaciones que un peso más de recaudación”, estimó.

Desde Techint, aseguran que una baja de las retenciones puede hacer crecer rápidamente las exportaciones (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Durante la charla, Martín Berardi, el presidente ejecutivo de Ternium Argentina, empresa del Grupo Techint, destacó que se requiere una baja de retenciones que impulse la exportación rápidamente. “Si hablamos de la brecha con el dólar ahorro, la brecha con retenciones es mucho más grande. Si querés tener un impulso exportador para solucionar tu sector externo creo que sería más audaz en el tema retenciones”, aseguró el directivo.

Álvarez Agis recordó que en la historia argentina se sale “rápido y muy fuerte” de las crisis económicas y que en 2021 se puede generar un “alineamiento de planetas” en el frente externo. “La Argentina, increíblemente, tiene muchos más desafíos internos que externos”, agregó.

“El riesgo es el efecto brecha y el nivel de reservas. Si la Argentina no hace la tarea, no cierra un acuerdo razonable con el Fondo, eso puede ser un parate importante y lo que vendría es una corrección cambiara, con todo lo que eso implica. Ese es el principal punto de riesgo para poder decir si este nivel de actividad es sustentable o no”, opinó Berardi.

El directivo de Ternium, la empresa productora de acero del Grupo Techint, detalló que la compañía está alcanzado niveles de productividad muy fuertes, luego del parate de la primera etapa de la cuarentena.

“Vemos un ciclo de commodities positivo. Es un viento positivo para la región y para nuestro principal vecino, que es Brasil. Es importante porque estamos viendo que nuestra cadena de valor esta muy concentrada en el mercado local. Se genera demanda de dólares para importar insumos. Pero si al mismo tiempo no hay un aumento de las exportaciones, el sistema se traba ”, concluyó Berardi.

