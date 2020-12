El índice bursátil preferido del gurú financiero Warren Buffet llegó a su récord y refleja una potencial burbuja que puede terminar mal

El multimillonario de 90 años Warren Buffet

El indicador de mercado favorito del veterano multimillonario Warren Buffett está “coqueteando” con un nuevo máximo, reflejando que las acciones están sobrevaloradas y podrían caer en los próximos meses.

El “indicador de Buffett” divide la capitalización total del mercado de las acciones de un país que cotizan en bolsa por su producto interno bruto trimestral. Los inversores lo utilizan como una medida aproximada de la valoración del mercado de valores en comparación con el tamaño de la economía, según recordó Business Insider en un artículo.

Warren Buffett, el “oráculo de Omaha”, cumplió 90 años y su influencia como uno de los inversores más exitosos de Estados Unidos sigue plenamente vigente.

Buffett sigue dirigiendo el holding Berkshire Hathaway y no se da un descanso ni siquiera al acercarse a los 100 años y consolidar una fortuna personal valuada en unos 78.900 millones de dólares.

Esta semana, el Índice de Mercado Total Wilshire 5000 aumentó su valor a un nivel sin precedentes de 38.200 millones de dólares, mientras que la última estimación oficial del PBI del tercer trimestre es de 21.200 millones de dólares.

Al dividir estos números, se observa que el indicador Buffett ha superado el 180% - no muy lejos de su nivel máximo de 187% en el segundo trimestre, cuando el PBI era alrededor de un 8% más bajo, e implica un gran salto desde su nivel de 170% a principios de noviembre.

Warren Buffet y Bill Gates, dos de los hombres más influyentes del mundo financiero AP

Buffett describió su indicador homónimo en un artículo de la revista Fortune en 2001 como “probablemente la mejor medida de dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado”, aunque otros inversores y analistas lo cuestionan por la divergencia en los tiempos de ambas mediciones.

El famoso inversor y director general de Berkshire Hathaway explicó que, cuando el ratio alcanzó un máximo histórico durante el boom de las punto-com, “debería haber sido una señal de advertencia muy fuerte” de una inminente caída de las acciones.

Este indicador también aumentó en los meses anteriores a la crisis financiera de 2008, lo que le otorgó un sólido trackrecord de predicción de caídas del mercado.

Sin embargo, como se mencionó, el indicador está lejos de ser perfecto, ya que comparar el valor actual de las acciones con el PBI del trimestre anterior no es lo ideal. Además, las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos no contribuyen necesariamente a la economía estadounidense y el PBI no tiene en cuenta los ingresos en el extranjero.

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 también ha causado trastornos masivos en la actividad económica y deprimió temporalmente el PBI, impulsando las lecturas del indicador de Buffett en los últimos meses.

Los problemas en la economía se reflejaron hoy en el indicador del empleo, que resultó más bajo que el esperado por los analistas, lo que seguramente llevará a que se mantenga el paquete de estímulo fiscal y a que la Reserva Federal sostenga su política de tasas muy bajas, en medio de la compleja transición política de cara al cambio de mando presidencial previsto para el 20 de enero entre Donald Trump y Joseph Biden.

Sin embargo, las acciones parecen extremadamente caras según otras medidas, lo que sugiere que el indicador estaría reflejando el riesgo adecuado.

Los consejos de Buffet

En ocasión de su cumpleaños, el portal especializado CNBC recopiló los seis principales consejos realizados por el empresario estadounidense a la hora de invertir y, también, de vivir la vida.

Pensar en el largo plazo

“Nadie compra una granja pensando si va a llover el año que viene, se compra porque es una buena inversión para los próximos 10 o 20 años”, dijo Buffett a CNBC en una entrevista en 2018.

El multimillonario ha señalado en numerosas ocasiones que lo importante a la hora de invertir en una empresa es creer que va a perdurar en el tiempo.

“Si no están dispuestos a ser dueños de una acción durante 10 años, ni piensen en tenerla por apenas 10 minutos”, aconsejó.

El CEO de Berkshire Hathaway Warren Buffett

Aún cuando el mercado se esté derrumbando, hay que intentar no entrar en pánico y mantener la posición más allá del último ciclo de la economía, sostiene Buffett.

“Aunque los mercados son generalmente racionales, ocasionalmente hacen cosas locas”, consideró en una carta de 2018 a sus accionistas. “Los inversores necesitan la habilidad de quitarse de encima los miedos que afectan a las masas y concentrarse en algunos fundamentos muy sencillos”, agregó.

Contrario a lo que parece normal, Buffett recomienda invertir a largo plazo, confiar en la solidez de la inversión y no estar tan pendiente de los mercados.

Casarse con la persona correcta

La decisión más importante que Buffett tomó en su vida, como suele repetir, fue la de casarse. Primero lo hizo con Susan y, tras su fallecimiento en 2004, entro en segundas nupcias con Astrid Menks, una de sus mejores amigas.

“Cásate con la persona correcta. Hablo en serio. Hará una mayor diferencia en tu vida. Cambiará tus aspiraciones, todo tipo de cosas”, expresó en una reunión de Berkshire Hathaway de 2009.

Comprar fondos indexados

Aunque no hay garantías a la hora de invertir, Buffett ha sido enfático en su recomendación de utilizar fondos indexados para obtener ganancias a nivel de mercado y asegurarse contra el riesgo.

“Compren consistentemente fondos indexados baratos en el S&P500, es la inversión que más sentido tiene casi siempre”, aseguró.

“El truco no es elegir la empresa correcta, el truco es comprar acciones en todas las grandes empresas del S&P500″, agregó.

Invertir en uno mismo

“Te toca una sola mente y un sólo cuerpo en este mundo, y no puedes empezar a ocuparte de estos a los 50. Para ese entonces se oxidará si no los has cuidado″, ha dicho Buffett.

El multimillonario ha sido siempre, además, un promotor de la educación y la formación, “la mejor inversión posible”.

Recuerda que el dinero no es todo

A pesar de que Buffett cuenta con una de las fortunas personales más grandes del mundo, el inversor no considera que el dinero sea la medida principal de las cosas.

“Recibir amor incondicional es la ganancia más grande que puedes obtener”, señaló. “Si tratas de regalarlo, recibirás el doble. Si te aferras, lo perderás, es extraordinario”, concluyó.

