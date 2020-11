Dólar: el mercado de futuros anticipa un fuerte presión cambiaria para el Banco Central durante el verano

Foto de archivo: imagen de un billete de 100 dólares rodeado de billetes argentinos de 100 pesos. Ilustración del 3 sept, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration

La rueda de ayer tuvo precios no representativos. Se operó con escasos montos y los precios no marcaron tendencias. El feriado de Estados Unidos no solo convierte en un vuelo a ciegas cualquier operación de volumen, sino que le quitó al mercado la posibilidad de operar el contado con liquidación que, a su vez, arrastra al dólar MEP y a la Bolsa. La ausencia de cotizaciones de bonos en dólares argentinos con ley extranjera, en Nueva York, también le quita significado al indicador del riesgo país.

Por eso fue un día monótono para los operadores. Los dólares alternativos movieron el 20% de lo que operan en una rueda habitual. El contado con liquidación movió poco más de USD 20 millones y el dólar Bolsa o MEP, alrededor de USD 10 millones.

La suerte de ambos dólares fue similar e intrascendente. Ambos bajaron. El dólar MEP cedió 19 centavos a $ 146,59 (-0,1%) y el contado con liquidación, perdió $ 1,25 (-0,8%) a $ 149,27. Se colocó debajo del techo de $ 150 pero con un volumen de negocios que no le da visibilidad a ese precio.

El “blue” o dólar libre, directamente no hizo negocios y las escasas operaciones marcaron una baja de $ 1 a $ 157. En la plaza mayorista, los negocios fueron de apenas USD 112 millones, 40% menos que la rueda anterior y la mitad de lo que se negoció el martes. El dólar aumentó 11 centavos a $ 80,91, señal de que no aceleró el ritmo de devaluación y con mucho esfuerzo puede cerrar el mes en $ 81,50 haciendo ganar una buena diferencia de más de $4 a los que fueron vendedores de divisas en los primeros días de noviembre. Los exportadores y el mismo Banco Central, que está jugado en este mercado con los USD 5.000 millones que les permite el FMI, son los principales vendedores de futuros.

Para fin de diciembre, la divisa cerró a $ 85,50 lo que marca una tasa de 5,25% más elevada que la devaluación. Por eso, el mes que viene va a ser intenso en materia cambiaria y puede cambiar las ideas del Ministerio de Economía porque la presión para devaluar va a ser insoportable. Ni hablar de la intensidad de enero y febrero donde los dólares cotizan a fin de cada uno de esos meses a $ 90,70 y $ 95,55. Para perder dinero en enero el dólar se debe devaluar más de 11,63% y para perder en febrero más de 17,60%. El exportador que se vende a esos fines de mes se financia con tasa de interés que le cuesta 3,8% mensual contra una tasa de devaluación que es 4 puntos superior al costo del préstamo. Acá está la explicación de porque los exportadores liquidan tan pocos dólares estos meses. Tener granos es tener dólares en silos, por eso liquidan lo estrictamente necesario para mantener su caja chica de gastos y el resto lo financian con deuda en pesos. No es casualidad que las exportaciones de noviembre hayan caído 29% respecto a igual mes del año pasado.

Octubre, que es el último mes negociado y tiene apenas 4.538 contratos (cada contrato es por USD 1.000) marca un dólar de $ 144 que es 77% más caro que el de noviembre actual. Si eso no se parece a una devaluación, le pasa muy cerca. El monto operado es bajo comparado con 1.770.784 contratos de noviembre, pero marca una tendencia. El dólar a fin de octubre aumento $ 2 en las últimas ruedas.

Las reservas, a todo esto, subieron USD 1 millón a pesar de que el Banco Central vendió USD 10 millones en el mercado mayorista. El riesgo país, ante la falta de cotización de los bonos argentinos en el exterior quedó sin cambios en 1.372 puntos básicos.

La Bolsa local, con un monto de negocios que es la cuarta parte de lo que se operó el martes, tuvo un leve avance. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 0,58%pero es una suba poco sustentable por la escasez de operaciones ya que el volumen fue de $ 548 millones. Aluar (+3.93%), Ternium (+2,27%) y la cementera Holcim (+1,59%, fueron lo mejor de la rueda. Hubo apenas 4 bajas por porcentajes irrelevantes.

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que operan en las Bolsas de Nueva York- no tuvieron operaciones por el feriado del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos.

Al gobierno no le fue tan bien como esperaba fue en la licitación de deuda. Logró canjear $194.000 millones el 44% del monto que vence en diciembre. Para conseguir el resto del dinero, deberá mejorar la tasa o licitar los solicitados bonos atados al dólar (dollar linked) que resultan más atractivos para los inversores que pueden asegurar el tipo de cambio y cubrirse de una devaluación.

Para hoy se espera una jornada más movida, pero no tanto porque los mercados norteamericanos funcionarán a media marcha por la ausencia de inversores que decidieron aprovechar el feriado para transformar el fin de semana en un fin de semana largo.

