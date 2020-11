Polémica protesta de camioneros: bloquearon por cuatro días el paso de un tren e impidieron que cargue granos de Cargill

Bloqueo de las vías por parte de camioneros en Colón, provincia de Buenos Aires (Twitter Luis Miguel Etchevehere)

Una insólita protesta de camioneros tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad bonaerense de Colón, y fue organizada por los integrantes de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac).

Según informaron medios de la zona, durante cuatro días los camioneros bloquearon el paso de una formación de tren de cargas de la empresa Nuevo Central Argentino que se trasladaba a la planta de acopio de Cargill, para cumplir con la tarea de carga de granos y desde ahí trasladar los mismos a la zona de puertos del Gran Rosario.

Por la protesta, el tren no pudo llegar a destino y en esta jornada se retiró del lugar sin poder realizar la carga. Ahora la mercadería será trasladada en camión como lo solicitaban los manifestantes.

Infobae intento dialogar con los representantes de la empresa Cargill, y sus voceros sólo dijeron “sin comentarios”, aunque aclararon que "la situación ya está normalizada”.

Tren parado: la polémica protesta de camioneros en Colón (Crédito: @emigbusquet)





En declaraciones a medios de Colón, el presidente de Catac, Ramón Jatip, justificó la protesta. “Nosotros expusimos ante la empresa Cargill que este cereal lo habían traído los camiones de Colón y es el que permitirá a los transportistas llegar hasta fin de año. No podían desconocer el sacrificio hecho durante la pandemia de mandar los camiones a cargar a todos lados” , afirmó.

Y agregó: “ Hubo negociaciones y llegamos a un acuerdo. Nosotros planteamos que el cereal se lo llevan los camioneros de Colón que son quienes lo trajeron. Podemos tener una reunión a futuro y diagramar a futuro para el crecimiento de la empresa que será bueno para Colón y los transportistas. Le agradecemos a la gente de Cargill que entendió que este no era el momento para esta decisión”.

Además desde el gremio informaron que la empresa estaba incumpliendo un acuerdo, sin que exista un contrato firmado entre las partes, al transportar los granos en tren.

“En la empresa nos expresaron que harían una prueba para ver si resistían las vías y nosotros consideramos que no es momento para realizar este tipo de pruebas. Además, para llegar el tren tardó mucho, la locomotora descarriló muy cerca porque hace 40 años que las vías no están en funcionamiento. Estas aventuras no son para estos tiempos de pandemia”, señaló el presidente de la Confederación.

Jatic comentó que los representantes de la empresa de ferrocarril informaron que “el tren descarriló tres o cuatro veces antes de llegar a Colón, y eso significaría una complejidad para luego trasladarse hacia Rosario con los vagones cargados y con la mitad de la carga. Y los camiones, en cambio, en pocas horas se llega con todas las medidas de seguridad a la zona de puertos”.

Otro de los videos del reclamo (Crédito: @emigbusquet)





Y añadió: “La gente de Nuevo Central Argentino nos dijo que el tren descarriló tres o cuatro veces vacío, entonces a dónde iban a llegar cargados. En cambio los camiones en 3 o 4 horas llegan hasta el Puerto de Rosario con todas las medidas de seguridad. Los vagones iban a llevar la mitad de carga, sólo 25 mil kilos. Era algo ilógico, no era productivo. No es el momento para esta prueba piloto. Estaba todo mal”.

Repercusiones y críticas

Este proceder del gremio generó rechazo en diferentes sectores. Uno de los que se pronunció fue el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, quien desde su cuenta de Twitter dijo: “Esto en la gestión Macri no se permitía. Con los Ministerios de Seguridad, Transporte y Agroindustria creamos Cosecha Segura y sacamos las mafias desde las chacras y hasta los puertos, evitando situaciones como estas. Hoy el Estado ausente permite estos abusos”.

Hay que recordar que el “Plan Cosecha Segura” se lanzó en 2017 con el objetivo es mejorar la seguridad en las inmediaciones de las terminales portuarias y de toda la cadena, además de abordar de manera integral todo lo relacionado a la logística de la cosecha, entre otros.

Un caso muy similar al que tuvo lugar en Colón sucedió en noviembre del año pasado en la ciudad bonaerense de Junín, y también fue llevado adelante por integrantes de Catac. En esa oportunidad bloquearon el paso del ferrocarril San Martín, a la altura del camino vecinal que une las rutas 65 y 7, en rechazo a la perdida de fuentes de trabajo en la planta de la empresa Nidera. También hubo movilizaciones similares en General Villegas.

