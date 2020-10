Los bonos argentinos siguen en caída y el riesgo país alcanzó el nivel más alto desde la salida del default

Sobre el final de la rueda cedió la tensión sobre el dólar libre o “blue” que cerró en $ 181, tres pesos sobre el cierre del viernes. En la última media hora se operó con menos menor firmeza que los días anteriores. En la mitad de la rueda, el mercado puso a prueba la fortaleza de la divisa que amagó con una baja a $ 180 que no se pudo sostener. Sin embargo, para hoy no se espera la misma tensión que en las ruedas anteriores.

Pero la menor tensión alcanzó también a los dólares alternativos, donde esta vez no tuvo que intervenir el Banco Central vendiendo títulos públicos. Los negocios en el contado con liquidación bajaron 10% a USD 64 millones. El precio cayó 30 centavos (-0,2%) a $ 165. El dólar Bolsa o MEP, operó USD 28 millones y subió $1,33 a $153,40.

Atribuir la menor tensión del mercado cambiario a las medidas que se anunciaron para flexibilizar los dólares alternativos, alentar el ahorro en pesos y otorgar un blanqueo a la construcción, sería arriesgado porque los operadores no confían en que se va a descomprimir la demanda que hay sobre el dólar. Ven la economía tan complicada como antes, pero van probando techos de precios y no siempre tienen la misma disponibilidad de pesos para operar.

De hecho, la construcción está renaciendo, pero ante la volatilidad del dólar, los corralones no entregan materiales a los constructores porque no saben cual será el precio de reposición. Por otra parte, la violación del blanqueo anterior no es un buen antecedente para este Gobierno.

En donde se nota el funcionamiento de las restricciones es en el dólar mayorista. El dólar cotizó con una suba de 4 centavos a $ 77,59 pero con un escaso monto de negocios de USD 180 millones donde la demanda de los importadores, recortada por las resoluciones del Banco Central, se igualó con la ínfima liquidación de los exportadores. La autoridad monetaria no tuvo que resignar divisas. Por eso las reservas lograron subir USD 9 millones a 40.795 millones. La compra de dólar ahorro que cotizó a $ 136,15 fue inexistente y alivió al Banco Central.

La verdadera cara de la economía, el riesgo país, sufrió otro revés. Los bonos en dólares con ley extranjera, emitidos para salir del default, padecieron importantes caídas. El más afectado fue el Global 38 que se desplomó 3,34%, seguido del global 2046 con 2,60%. Esto hizo que el riesgo país se disparara al nivel más alto desde la salida del default. El indicador aumentó 39 unidades (+3,8%) a 1.435 puntos básicos.

Las medidas de acortar el parking de 5 a 3 días (el tiempo que los inversores deben tener inmovilizados los bonos que se compren para hacer dólar Bolsa o contado con liquidación) pueden influir en el precio de los títulos de la deuda. Hoy los inversores eligen las acciones que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y Nueva York porque tienen un comportamiento más previsible. Con los bonos saben que van a bajar cada día. Pero la flexibilización puede ayudar a que haya más demanda de estos títulos que se utilizan para fugar o entrar capitales o cubrirse en dólares en el circuito legal, y ponerle un piso a la caída.

La Bolsa siguió su tendencia al alza de la mano de los dólares alternativos. Los negocios alcanzaron a $ 1.441 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes subió 0,28% después de haber alcanzado al mediodía un máximo de 3,48%. Lo mejor pasó por las acciones de las empresas de energía que se utilizan para hacer contado con liquidación, pero también se apuesta a que mejorarán sus balances porque no está lejana la suba de las tarifas. Edenor (+10,04%), Transener (+7,20%) y Transportadora Gas del Norte (+7,13%) fueron lo mejor de la rueda. La caída de Aluar (-5,21%), Ternium (-2,94%) e YPF (-2,81%), tres papeles de elevada ponderación en la confección del índice de las líderes, impidió que la suba promedio fuera más elevada.

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street- tuvieron una excelente rueda. Lo mejor pasó por Edenor (+12,85%), IRSA (+7,99%) y Transportadora Gas del Sur (+4,42%).

Para hoy se espera una rueda más tranquila en torno al dólar. Esto no significa que el mercado se calmó, sino que puede haber un respiro corto. Por caso, la caída diaria de depósitos en dólares en los bancos disminuyó a la mitad entre el lunes y martes de la semana pasada. En esos dos días, se perdieron USD 116 millones. Esa cifra es la mitad del ritmo de caída de la semana anterior. Los depósitos en dólares están en USD 15.432 millones, el menor nivel desde el 21 de octubre de 2016.

