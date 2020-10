Suba de precios: cuáles son los 10 alimentos que más aumentaron en septiembre

En el noveno mes del corriente año, el aumento de 3% en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que tuvo mayor incidencia en el nivel general y en todas las regiones del país, explicó el organismo. REUTERS/Sergio Pérez

El índice de precios al consumidor (IPC) registró en septiembre un incremento del 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, en los primeros nueve meses de 2020 la inflación minorista alcanzó al 22,3% y en los últimos 12 meses el 36,6% informó el organismo.

La suba fue impulsada por el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento promedio del 3% y, en particular Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 4,3%. En el noveno mes del corriente año, el aumento de 3% en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que tuvo mayor incidencia en el nivel general y en todas las regiones del país, explicó el organismo.

En ese marco se destacaron las subas en Frutas, Verduras, tubérculos y legumbres y Carnes y derivados, que fueron parcialmente compensadas con aumentos menores -e incluso algunas bajas- en Productos lácteos, Aceites, grasas y manteca y Bebidas no alcohólicas.

No hay que perder de vista que este ítem es el que más pondera dentro del Indicador de Precios al Consumidor ya que representa el 23,4% del total del IPC nacional.

El ranking de los 10 productos que más se encarecieron en septiembre respecto a agosto está encabezado por el tomate redondo con un incremento de 51,2%. En segundo lugar aparece la batata con una suba de 24,6% y en tercer lugar surge la manzana deliciosa con un alza de 20,1 por ciento.

Luego aparece el limón (+13,8%), seguido por el tomate entero en conserva (+13%), el zapallo anco (+12,7%) y la banana (+9,4%).

Con un alza de 8,9% sigue el pan francés tipo flauta y los últimos dos lugares los ocupan la naranja (+7,2%) y el salame (+5,5%), respectivamente.

En tanto, las bajas las lideró el agua sin gas con una caída del precio respecto a agosto de 8,3%. Detrás figura la papa (-3,6%); cebolla (-3,4%); el yogur firme (-2,8%); Galletitas de agua envasada (-2,3%) y dulce de leche (-1,3%).

Otras categorías

Las divisiones Prendas de vestir y calzado (5,8%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%) fueron las que mostraron las mayores subas tanto a nivel nacional como en la mayoría de las regiones.

También tuvieron importantes incrementos los siguientes rubros: Transporte con el 3,6%; Salud, 3,5% y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, 2,6%. Por su parte, Recreación y Cultura tuvo un alza del 1,9%; Bienes y Servicios Varios, 1,8 y Restaurantes y Hoteles, con el 1,7%.

Los menores incrementos se observaron en las divisiones Educación (0,3%) y Comunicación (0,1%), principalmente por el comportamiento de los servicios educativos, en el primer caso, y de telefonía e internet, con precios prácticamente congelados, en el segundo.

Los aumentos en prendas de vestir, frutas y verduras incidieron en el alza de la categoría Estacionales (7,9%) y en Bienes (3,6%), mientras que el menor incremento de los servicios educativos, telefonía e internet explicaron parcialmente que las subas en la categoría Regulados (1,9%) y en Servicios (1,1%) hayan sido más acotadas que el Nivel General, señaló el Indec.

Cabe recordar que en agosto, la suba generalizada de precios se ubicó en el 2,7% y para septiembre la mayoría de las consultoras estimó una inflación cercana al 3 por ciento. En tanto, el registro de septiembre sólo fue superado durante marzo cuando aún la pandemia de coronavirus no tenía efectos y la suba de precios había llegado al 3,3 por ciento.

El recalentamiento de precios de septiembre se dio pese a los marcados controles que aplica el Gobierno, el congelamiento de las tarifas y el ritmo suave de la devaluación, pese al fuerte salto de los últimos días en el valor del dólar libre.

El Gobierno proyectó el presupuesto 2021 con una inflación del 29%, mientras que las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estimaron una suba de precios de 36,9% para este año.

Para el FMI, este año la Argentina terminará con una inflación del 39,5%, con lo que podría ocupar el octavo lugar en el listado mundial.

