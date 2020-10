Polémica entre emprendedores por el nuevo unicornio tech argentino: “Es una estafa piramidal, deberían ir en cana”

Santiago Siri

El nuevo unicornio argentino, TransparentBusiness, la plataforma de administración de teletrabajo que ayer anunció que alcanzó un supuesto valor de mercado de USD 1.000 millones, luego de rondas privadas de inversores individuales, quedó envuelto en una polémica entre emprendedores argentinos en medio de fuertes acusaciones y publicado ayer por Infobae.

"Es una estafa piramidal, le están robando plata a la gente. Deberían ir en cana” , asegura Santiago Siri, desde Madrid.

Siri es una emprendedor de larga trayectoria que hoy está al frente de Democracy Earth Fundation, que trabajaba en temas de democracia digital enfocada en blochkchain. También es divulgador e impulsor de bitcoin y otras criptomonedas. Siri se fue de la Argentina hace 6 años y levantó capital de la aceleradora YCombinator; vivió en San Francisco, Nueva York y ahora en Madrid. “Hacemos software de código para implementar democracias donde quiere que haya una conexión a Internet para evitar las censuras”, aseguró. Antes estuvo al frente de Popego, Three Melons (que compró Playdom/Disney) y co-fundó la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA).

“El sitio está mal hecho, parece algo de fishing, para levantar datos de la gente para que invierta. Suena muy desprolijo todo. Por eso tuité. Luego me llegó información y está clarísimo que es una estafa piramidal. Prometen retornos muy altos y obtienen la valuación vendiendo algunas de las mil millones de acciones que sacaron. Puede ser un unicornio según su visión, pero es una estafa”, asegura Siri.

Silvina Moschini, fundadora de TransparentBusiness

“Todo esto molesta porque los que nos dedicamos a emprender sabemos que es muy difícil conseguir dinero. Conseguir una valuación de USD 10 millones muy complicado, ¡imaginate llegar a USD 1.000 millones!”, asegura.

Según detalló de manera oficial Moschini –que vive hace muchos años en EEUU y trabajó en empresas como Visa, Compaq y Patagon– la valuación de su empresa se hizo usando "lo que se conoce como Regulación D, una figura de inversión que surgió en la gestión de Barack Obama que permite a las empresas vender acciones por medio de una Oferta Privada Global (OPG)”. Y se realizó de esa manera, afirmó, porque sólo el 2% de los venture capitalist inverten en mujeres emprendedoras y apenas 0,4% de los fondos en capital de riesgo es destinado a startups lideradas por mujeres latinoamericanas.

"TransparentBusiness tiene mil millones de acciones autorizadas y, en la nueva ronda, los inversores están adquiriendo acciones a USD 1 cada una. Hemos recibido USD 500 mil en la pre-venta de acciones y esperamos completar la ronda en noviembre. Las rondas anteriores de nuestra OPG se realizaron a 20, 30 y 60 centavos de dólar por acción. El plan de levantar fondos aprobado por nuestro board incluye el objetivo de salir a bolsa a USD 10 por acción (a una valoración de USD 10.000 millones, si los planetas se alinean) en el cuarto trimestre de 2021, detalló ayer Moschini ante este medio. Además, agregó que ella y Alex Konanykhin, el cofundador de la empresa, tienen aproximadamente 540 millones de los 1.000 millones de acciones autorizadas de la empresa, y más de 1.000 inversores de setenta países han invertido 20 millones de dólares en las rondas anteriores que están detalladas en la SEC, la bolsa de valores de EEUU.

Siri tuiteó esta mañana: “ Son estafadores haciendo public solicitation a inversores desprevenidos en Facebook. Debería ir en cana ”.

Luego amplió ante Infobae: “Aseguran que sus inversores son ejecutivos de grandes empresas y es raro. Si en EEUU hacés una solicitud pública para invertir en una compañía, está todo súper regulado porque podés ir preso. Están prometiendo retornos de 22.000% y eso es ilegal, nadie levanta capital así. Conozco varios unicornios y las reuniones son privadas y muy complejas: vi ronda de todo tipo, de unicornios de verdad, que están en la vida de la gente. Y no es tan fácil. La verdad, no sé si habrá producto. Hay mucho en redes y no mucho más. Parece una estafa clásica”.

“Los emprendedores transpiran mucho para conseguir fondos, atender a los clientes. Me da bronca que aparezca gente diciendo que son unicornios de la noche a la mañana. Yo fui con mi esposa a levantar capital de venture capital en San Francisco, de inversores privados, que los tiene, y es verdad que hay machismo, como en todo el mundo. Pero esto es un peligro porque muchos pueden creer que esto es cierto, y es todo mentira. Una engaña pichanga. ¿Dónde está el equipo de desarrollo, la plataforma, los clientes?”, se pregunta Siri, quien asegura que no conoce a Moschini en persona.

“Siempre aparece con autobombo en las redes, pero es insultante para el ecosistema porque le están robando plata a la gente”, cerró.

Seguí leyendo:

Los exportadores decidieron no liquidar sus divisas y no aparece la forma de fortalecer las reservas del BCRA

Precios máximos”: el listado completo de los aumentos que autorizó el Gobierno

Economía del Conocimiento: sin el apoyo de la oposición, hoy Diputados aprobaría el nuevo régimen de promoción