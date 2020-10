Carlos Melconian: “La pandemia blanqueó problemas que no se solucionarán con la aparición de la vacuna”

Este miércoles se registraron 14.392 nuevos contagios de coronavirus; el número más alto para una jornada. El Indec informó que la pobreza subió al 40,9%, afectando a 18,5 millones de personas; el valor más alto desde 2004. Dos datos que reflejan la situación del país, inmerso en una crisis sanitaria y económica.

Mientras el mundo espera con ansias la aparición de una vacuna contra el COVID-19 que permita volver a una vida lo más parecida al período prepandamia, el economista Carlos Melconian considera que no permitirá solucionar los problemas que se agudizaron en estos últimos meses.

El ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri analizó que el aumento de la pobreza se dio en parte “agravado por la pandemia”, pero no deja de ser “un problema estructural”. “El estancamiento argentino va camino a 9,10 años; si no se crea riqueza no se crece y la riqueza ha sido sustituida por más asistencia estatal, por lo tanto no se generan las condiciones de crear aptitud para la inversión”, analizó.

En declaraciones a TN, agregó: “Desde que tengo uso de razón, la cuestión es crecer, invertir, crear empleo y eventualmente discutir salariaos, Si ese fenómeno no se da, milagro no hay. Siguen pasando los gobierno y por a o por b, los temas no se resuelven” , lamentó.

Consultado al respecto de los número que informó ayer el Indec, Melconian discrepa “en medir la pobreza como se la mide”. En ese sentido dijo que “Argentina ha tenido varias décadas donde el sector público ocultó esos valores”. Y presume que los datos sobre la pobreza pueden ser aún mayores: “En esta nueva medición no explotó porque todos aquellos trabajadores informales que están sin trabajo se supone que no lo están demandando. Si no el desempleo estaría en un récord histórico”.

Sobre las expectativas que pueda generar la aparición de una cura contra con el COVID-19, el ex titular del Banco Central ironizó: “Nosotros necesitamos una vacuna para que nos proteja de los últimos 50, 60, 70 años”.

“La pandemia blanqueó problemas pero nosotros necesitamos nuestras propias vacunas. No es una cuestión que depende de la aparición de la vacuna; la pobreza saltó a 40 como subproducto de la pandemia, pero la Argentina viene coqueteando con números altos de pobreza, indigencia, informalidad, asistencia del sector publico y gente que vive del Estado, eso viene de antes, lo que hace que la pandemia agrave” , analizó y enfatizó que “el impacto es político y económico”.

“Mejor si aparece la vacuna, pero ¿se creen que la vacuna va a bajar la pobreza?” , cuestionó. “Lo que va a bajar la pobreza es la llegada de inversión, el respeto a la propiedad privada, un buen marco macroeconómico”, explicó.

El INDEC registró un aumento de la pobreza en su última medición que llegó al 40% (Foto NA/Juan Vargas)

El economista planteó además que en el país hoy está ocurriendo “una destrucción de la inversión, que no está cubriendo la depreciación del capital”.

“Estamos en un problema complicado pero corramos el velo de la pandemia: ¿Cómo era Argentina?, ya veníamos con estos problemas y vino la pandemia. Es la historia mas la pandemia. No es tolerable que digan veníamos fenómeno y vino la pandemia. Cuando el Gobierno dice eso, miente, pero hay que darle la derecha que la pandemia fue un golpe muy fuerte a un pais sin crédito”, declaró.

En este contexto, planificando “cómo vamos a estar dentro de 20 años”, Melconian dijo que “los políticos se tienen que poner de acuerdo sin tener complejo de derecha o de izquierda y saber qué queremos hacer”.

También pronosticó que la inflación seguirá en aumento. “La emisión de moneda es un veneno porque la gente rechaza su moneda local. Necesariamente este tipo de cambio va a ser devaluado porque lo va a empujar la emisión de moneda”, concluyó.

