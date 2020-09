Szewach, ex director del Banco Central: “Al destruir la moneda llevás a la gente a ahorrar en otra cosa”

Enrique Szewach.

El economista y ex director del Banco Central, Enrique Szewach, se refirió a la serie de declaraciones de funcionarios del Gobierno que se refirieron a la necesidad de que los argentinos ahorren en moneda local. “Al destruir la moneda llevás a la gente a ahorrar en otra cosa ”, dijo.

En declaraciones a radio Mitre, Szewach negó que el interés de los argentinos por el dólar sea algo cultural.

“Esto es lo que pasa siempre en Argentina cuando empieza una demanda de dólares y los gobiernos no quieren reconocer que esa demanda de dólares surge de la racionalidad de los argentinos huyendo de las malas políticas”, comentó el economista.

Esto es lo que pasa siempre en Argentina cuando empieza una demanda de dólares y los gobiernos no quieren reconocer que esa demanda de dólares surge de la racionalidad de los argentinos huyendo de las malas políticas

“Lo que está pasando hoy es algo más complejo. El ministro de Economía dijo ‘cuando presentemos el canje de deuda y sea exitoso y cuando presentemos el Presupuesto que va a ser más austero y ordenado la economía se va a tranquilizar’. La economía no se tranquilizó. No se tranquilizó porque la política no ayuda”, agregó.

“Además da la impresión que el programa económico es inconsistente con la idea de una economía que pueda generar oferta de dólares, que pueda generar por las buenas la pesificación de los flujos futuros y que pueda generar crecimiento ”, dijo.

“Cuando pasan todas las declaraciones y la gente reconoce que voluntariamente no se va a pesificar empieza a correr un frío por la espalda. Si estamos ante un embate de pesificación forzada o estamos ante las típicas declaraciones de te hablé con el corazón y me contestaste con el bolsillo que hacen los gobiernos”, abundó el ex director del Banco Central durante la gestión de Cambiemos.

El programa económico es inconsistente con la idea de una economía que pueda generar oferta de dólares, que pueda generar por las buenas la pesificación de los flujos futuros y que pueda generar crecimiento

“No es un gobierno para menear la pesificación forzada en medio de este clima”, señaló.

Respecto a los dichos de la ministra de Desarrollo Social y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quien dijo que no hay ningún motivo para que las propiedades se coticen en dólares, Szewach opinó que no hay un problema cultural atras, sino racional.

“La señora Bielsa cree que uno denomina sus propiedades en dólares por un problema cultura. Yo puedo decir que mi propiedad en lugar de valer 100 mil dólares vale 150 millones de pesos. Ahora el día que me lo vengan a comprar yo te voy a decir o me das bonos equivalentes a los dólares que podría comprarme con 150 millones de pesos o me das dólares”, comentó.

Al destruir la moneda llevás a la gente a ahorrar en otra cosa. Cuando el Estado argentino ofrezca una moneda que no destruya su valor la gente culturalmente va a demandar pesos

“Cuando estás en una crisis de confianza lo mejor que pueden hacer los funcionarios es o cambian las cosas o se callan un rato”, dijo el economista.

“El bien básico que un Estado tiene que ofrecer es una moneda. Cuando el Estado destruye la moneda propia porque quiso exagerar el impuesto inflacionario. Al destruir la moneda llevás a la gente a ahorrar en otra cosa. Cuando el Estado argentino ofrezca una moneda que no destruya su valor la gente culturalmente va a demandar pesos ”, comentó.

“El problema central de la Argentina es que no se tiene confianza al dinero que tiene que circular por confianza. No se le tiene confianza al que emite el dinero”, concluyó.

Seguí leyendo:

Martín Guzmán en Infobae: “La brecha cambiaria es un problema y buscamos reducirla sin una devaluación”

Orlando Ferreres: “Que se esté pensando en un billete de $5.000 es un adelanto de que puede venir un cambio de moneda”

De cara a las vacaciones de verano, el Gobierno creó un Consejo interministerial para la reapertura progresiva del turismo