Renovaron los créditos para que los docentes compren computadoras: cómo tramitarlos

Un total de 10.000 nuevas computadoras se sumaron para que los docentes puedan adquirirlas a través de un crédito a tasa subsidiada , medida que implementó el Ministerio de Educación a través del Banco Nación, informó la cartera educativa.

La extensión de la línea de créditos “Programa PC Docentes” es para que los docentes de educación obligatoria y superior no universitaria que perciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) puedan acceder a equipamiento informático en planes de largo alcance y con una tasa muy inferior a la de mercado.

El Ministerio explicó que “se irá sumando nuevo stock a medida que el sector productivo electrónico pueda renovar la oferta de equipamiento”.

La cartera que conduce Nicolás Trotta destacó que de esta forma se amplió la posibilidad de acceder a los equipos a más docentes, sosteniendo la misma tasa subsidiada del 12% y el descuento del 20% en las unidades.

Quiénes pueden acceder al programa

Conforme los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación de la Nación, pueden acceder al programa los docentes de nivel inicial, primario, medio y superior no universitario de todas las modalidades, que se desempeñen en establecimientos de educación pública, de gestión estatal o privada de todo el país, siempre que los solicitantes se encuentren incluidos en la base de datos de perceptores del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

No obstante, no podrán solicitar el crédito los docentes que se encuentren usufructuando licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito.

Tampoco podrán hacerlo quienes hayan percibido un ingreso promedio en los últimos tres meses, por todo concepto, superior al equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, con el objeto de facilitar el acceso de docentes a la adquisición de dispositivos tecnológicos que se encuentren en las escala de ingresos base y media.

Cómo gestionar los créditos

Para iniciar el trámite de acceso al crédito para docente hay que ingresar al sitio, www.bna.com.ar, luego seleccionar el banner “Programa PC Docentes”, ingresar el CUIL y el correo electrónico y posteriormente se procederá a la validación de la identidad.

Desde el sitio web se muestra “el MarketPlace para seleccionar la computadora o equipamiento informático de su preferencia”.

Luego se recibirá el contacto desde el Banco Nación para asignar un turno para la firma de la documentación y reconfirmar la adquisición.

Qué computadoras se pueden adquirir

Dependiendo de la calificación crediticia, los docentes van a poder seleccionar un equipo dentro una amplia gama de productos con un valor de hasta $100.000. Para conocer los modelos disponibles, deben ingresar al sitio de compras del programa.

A partir de seleccionado el producto en el sitio de compras del programa tendrán asegurado el acceso al mismo durante siete días corridos. Superado ese plazo se podrán elegir el mismo u otro producto al momento de presentarse en la sucursal, sujeto a disponibilidad.

