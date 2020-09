Jornada financiera: las acciones en el exterior rebotaron hasta 14% y bajó el riesgo país, pero el dólar libre marcó un nuevo récord

Las acciones argentinas fueron las que más subieron en Wall Street. (EFE)

Una rueda financiera con sesgo positivo en el exterior contribuyó a una importante y esperada recuperación de las valuaciones de acciones y bonos argentinos. Los ADR de empresas nacionales que se negocian en dólares en Wall Street repuntaron hasta 14%, con los títulos de los bancos a la cabeza.

Banco Supervielle trepó 13,8%, seguido por Grupo Galicia (+11,2%), Banco Macro (+9,6%) y Banco Francés (+9,2%). YPF rebotó 4,9 por ciento.

En cuanto a los bonos soberanos, las serie de títulos Globales con ley extranjera mejoraron un 3% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de rendimientos de los bonos de deuda de los EEUU y similares emergentes, restó 33 puntos, un 2,4% para la Argentina, a 1.356 enteros, después de haber anotado un máximo de 1.410 puntos básicos por la mañana.

Gustavo Ber, titular del Estudio Bar, indicó que “el respiro externo sólo abrió espacio a una recuperación táctica por parte de los ADR, de la mano de los operadores orientados al trading que buscan aprovechar los severos castigos”.

En el plano doméstico, la Bolsa porteña cerró en alza, en un cambio de tendencia por el anuncio de una próxima visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un reporte de solvencia de los bancos, aunque el dólar libre alcanzó un nuevo récord por coberturas de posiciones a corto plazo.

El índice bursátil S&P Merval de de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos, aumentó 2,2% en pesos, a 41.875 unidades, después de una retracción del 1,2% entre lunes y miércoles.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, comentó que “el dato histórico y estadístico es que la Bolsa del piso sale como sea, no necesita de ningún driver en particular, sale simplemente por precio vil, devaluado y de remate. No perdamos de vista que en la Bolsa cuando más se gana es en la oportunidad y tener precios tan bajos, como pocas veces se da, responde al dicho ‘crisis es igual a oportunidad’, que la Bolsa lo sabe capitalizar”.

El vocero del FMI, Gerry Rice, afirmó en Washington que el organismo multilateral mantiene un “diálogo muy fluido y constructivo” con las autoridades argentinas y está trabajando en un plan para una visita de su personal a principios de octubre.

En medio de las dudas y de turbulencia financiera, los nuevos bonos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cotizaron con una mejora del 1,2% en pesos, luego de abrir en baja. El Bonar 35 lideró la mejora con un 2,5 por ciento.

Operadores indicaron a Reuters que un reciente reporte de la calificadora Moody’s Argentina donde remarca la solvencia de los bancos para afrontar los actuales retiros de depósitos ayudó a calmar en parte el malhumor que ronda en el mercado por las mayores restricciones cambiarias.

El dólar libre anotó un nuevo récord a $147, pero destacó también el descenso de 4% del contado con liquidación, a $142

“El mercado sigue cargado de mucha incertidumbre luego del anuncio de la semana pasada de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para endurecer el control de cambios y los malos datos económicos que se fueron conociendo”, indicó InvertirOnline en un informe de análisis técnico del mercado argentino.

“La deuda se reestructuró y hay que ver a futuro. Pero cuando uno mira el futuro de este país, dado el presente que tiene, falta confianza. El inversor no logra ver un futuro despejado y huye” , definió Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones.

Para los analistas del Grupo SBS, “la consolidación fiscal luce difícil partiendo de un déficit primario tan elevado, la emisión monetaria probablemente seguirá siendo elevada incrementando los riesgos de una aceleración inflacionaria y si hubiera una eventual reducción del déficit, esta llegaría a través de mayores impuestos en vez de menores gastos”.

Nuevo récord para el dólar libre

En el séptimo día hábil la paralización de las ventas de dólar “ahorro”, el dólar libre subió dos pesos y anotó un nuevo récord de $147, en un reducido mercado marginal. Acumula así una ganancia de 95,4% en 2020.

En tanto, el dólar mayorista ascendió este jueves seis centavos, a 75,78 pesos. En el transcurso de 2020 suma un incremento del 26,5 por ciento. La brecha entre el oficial mayorista y el dólar blue alcanza el 94 por ciento. Vale señalar que, de forma muy puntual, la brecha entre el mayorista y el blue tocó el 100 por ciento en mayo pasado.

“La brecha cambiaria es un problema y buscamos reducirla sin devaluación”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones a Infobae, cuando el presidente Alberto Fernández insistió en un acto público que “tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos”.

El monto operado en el segmento de contado (spot) sumó escasos 173,6 millones de dólares. “Fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo negativo de hoy rondó los USD 30 millones, aproximadamente” , consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Un punto saliente y alentador fue que las paridades bursátiles de contado con liquidación y MEP retrocedieron un 4% después de haber anotado máximos el miércoles. Con un clima en los mercados más favorable, operaron en torno a $142 y $132, respectivamente.

