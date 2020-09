Cuáles son los mejores lugares para trabajar en el sector de servicios financieros y seguros

Banco Galicia lideró la lista de empresas de servicios financieros





La empresa global de investigación Great Place to Work, especializada en cultura laboral, dio a conocer la listas de las empresas que integran el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en el rubro de servicios financieros y seguros en la Argentina.

En el podio del ranking —compuesto por bancos, tarjetas de crédito y compañías de seguros— se ubicaron Banco Galicia, en primer lugar, seguido por Naranja y Santander, en segundo y tercer puesto respectivamente en la categoría de empresas de más de 1.000 empleados.

Es la primera vez que el ranking tiene un corte sectorial. Vimos que estas empresas del sector financiero tienen niveles altísimos en temas críticos como transparencia y ética

Entre las compañías que tienen hasta 1000 empleados, los primeros puestos fueron para Mercedes-Benz Compañía Financiera, en el primer lugar, seguido por Galicia Seguros y Mastercard.

“Es la primera vez que el ranking tiene un corte sectorial. Vimos que estas empresas del sector financiero tienen niveles altísimos en temas críticos como transparencia y ética que en un sector tan observador es crucial. Siendo uno de los sectores más tradicionales es también uno de los que más ha evolucionado”, explicó Emilia Montero, directora de Investigación y Desarrollo de Great Place to Work.

“Es un sector que tiene que llegar a un abanico de clientes muy amplio. Pymes, jubilados, millenials y mujeres. El sector financiero tuvo que hacer una movida muy rápida. Están muy enfocados en la innovación”, agregó Montero.

Estas empresas, según detalló Great Place to Work, también monitorean la experiencia de los empleados. “Trabajar con el cliente en el centro de la escena no es solo para quienes están en atención al cliente, sino para la organización toda y sus miembros, no importa de dónde vengan o qué lugar ocupen en la organización”, explicaron.

En Galicia gestionamos el clima porque es la mejor forma de mejorar la experiencia del cliente, y ese es nuestro principal propósito (Fabián Kon, CEO del Banco Galicia)

“En Galicia gestionamos el clima porque es la mejor forma de mejorar la experiencia del cliente, y ese es nuestro principal propósito. En este contexto tan desafiante, vimos con orgullo cómo el compromiso del equipo Galicia se tradujo en superar la distancia física para estar más cerca que nunca del cliente. Por eso, este reconocimiento vuelve a ser una alegría pero también nos confirma el camino para seguir mejorando el día a día de más personas”, señaló Fabián Kon, CEO de Banco Galicia.

Entre las acciones desarrolladas por la empresa durante la pandemia se destacan: asistencia psicológica, conversaciones uno a uno del equipo de líderes con las personas más impactadas, más instancias de conversación. También nuevos beneficios vinculados al bienestar, alimentación saludable, clases de yoga y mindfullnes, descuentos en la compra de laptops, 100% de cobertura de almuerzo para los colaboradores que siguieron yendo a las sucursales, equipo médico dedicado al asesoramiento y seguimiento de los casos de COVID-19. Además, se brindó equipamiento de sillas ergonómicas y laptops para todos los roles que trabajan de forma remota y refuerzo del equipamiento para los canales de atención.

Según el informe, las empresas del segmento financiero están muy bien posicionadas para destapar el potencial creativo de la gente. Esto lo hacen a través de los líderes, que involucran a las personas en las decisiones del día a día y los que buscan genuinamente que las personas compartan sus ideas y provean sugerencias.

“Es el mejor reconocimiento por el gran esfuerzo que, a través de los años, nos permitió tener una cultura en la que cada uno de nuestros colaboradores conoce el impacto que tiene en el éxito de la empresa y la ejecución de nuestra estrategia. Responsabilidad, respeto y confianza son los fundamentos principales de esta cultura que nos animan a potenciar nuestras habilidades, colaborar en un entorno ágil, productivo y motivador y adaptarnos a las cambiantes necesidades de nuestros clientes y del entorno”, dijo David Velázquez, presidente de Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina.

El directivo destacó que todos estos atributos fueron puestos a prueba durante la pandemia, donde la prioridad es el cuidado pero también cumplir con las expectativas del negocio y de los clientes, ofreciendo productos y servicios adaptables y de forma completamente digital.

“Tenemos como propósito hacer de Mercedes-Benz Financiera un lugar de trabajo que brinde experiencias positivas para cada uno de nuestros colaboradores, clientes y la comunidad. Consideramos que podemos lograrlo si la gente trabaja contenta, en un ambiente en el que se priorice la comunicación, el aprendizaje y el reconocimiento”, detalló Fernanda Mastrolorenzo, líder de Recursos Humanos de la compañía.

Los requisitos que deben cumplir las empresas para participar del ranking son estar previamente certificada por Great Place to Work y contar con más de 20 empleados. La lista se se elabora a partir de dos componentes: las respuestas a una encuesta anónima realizada a todos los empleados de cada empresa participante; y el relevamiento y análisis de las prácticas culturales. Para este ranking, se tomaron en cuenta las respuestas de 21.044 colaboradores.

Great Place to Work es una empresa global que tienen como objetivo ayudar a las organizaciones a cuantificar su cultura. La firma elabora los Great Place to Work y Los Mejores Lugares para Trabajar en más de 60 países en todo el mundo.

