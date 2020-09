Cuándo es el feriado por el Día del empleado del comercio

Se viene el día del empleado de comercio

El sindicato de empleados de Comercio y las Cámaras del Sector acordaron trasladar el Día del Empleado de Comercio del sábado 26 al lunes 28 de septiembre.

La Federación Argentina de Empleado de Comercio y Servicios (FAECYS), tras acordar con las empresas, explicó que el feriado por el Día del Empleado de Comercio, “con el objetivo que todos/as los/as trabajadores y trabajadoras del sector puedan gozar de su día de descanso” se pasa para el lunes siguiente.

“Es importante destacar que nuestro día, reconocido por la ley 26.541 y ratificado en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en su artículo 76, se rige según las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo para el descanso dominical (las del feriado)”, explicó el sindicato desde su página web.

“Esto implica que en caso de prestar servicio, deberás cobrar la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual, es decir, ese día se abona doble”, aclaró.

En caso de que al empleado no le toque trabajar el 28, “el día se liquida como una jornada habitual”. Por otro lado, el gremio recordó que el lunes 28 “no podrá otorgarse como franco compensatorio de descanso semanal”.

Los locales que decidan abrir sus puertas deberán pagarles a sus empleados como si fuera un feriado, se aclaró desde una cámara empresarial.

La información se dio a conocer luego de que la Federación Argentina de Empleado de Comercio y Servicios (Faecys) informara que cerró un acuerdo paritario con los empresarios para obtener una suma fija no remunerativa por siete meses, que luego quedó suspendido por pedido de CAME.

El acuerdo señalaba que el monto de 5 mil pesos se pagaría desde septiembre hasta marzo del 2021, y que los bonos de 4 mil y de 2 mil pesos cobrados por los trabajadores durante el último año serían incorporados al básico. Según el gremio de esa manera el salario de convenio pasaría de $35.790 a $50.687.

El sindicato que conduce Armando Cavalieri difundió ayer al mediodía un comunicado anunciando el aumento salarial, pero, ante la postura de CAME, quedó en stand by a la espera de un acuerdo definitivo. En el Ministerio de Trabajo explicaron a Infobae que “están negociando y CAME no avanzó en la firma, si hoy no destraban, los convocaríamos el lunes al ministerio para ayudar en la negociación”. La entidad dijo que “solo hay conversaciones”.

El sector comercial ha funcionado durante la pandemia con severas limitaciones, con aperturas en primer término permitidas para algunos rubros, que, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, se han ido ampliando en los últimos tiempos.

Sin embargo, el consumo no repunta y agosto mostró uno de los peores registros desde el inicio de la cuarentena, en marzo, de la mano de la caída del poder adquisitivo y la pérdida de empleos.

En este sentido, la consultora Nielsen registró una baja del 3,3% en agosto frente al mismo mes del año pasado, con especial énfasis en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

“El mes de agosto presenta una baja en el consumo, comparado con el mismo período del año anterior”, indicó Nielsen su informe express. En particular, “se observa una baja menor en el interior del país (-1,8%), mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y GBA el decrecimiento fue mayor (-3,8%)”.

Las consultoras y bancos relevados por Forecast Economics prevén que el consumo privado caiga el 12,4% este año, luego de una caída del 2,2% en 2019 y del 6,6% en 2019. Para 2021 podría recuperarse el 5,6 por ciento.

En términos sectoriales, Nielsen registró caídas del 8,2% en cosmética y tocador; del 7,1% en almacén y del 3,5% en bebidas, mientras que hubo subas del 2,7% en limpieza y del 2,3% en productos frescos, lácteos y congelados.

La caída es la primera que se registró desde febrero, cuando este índice cayó el 1% (en enero había bajado el 4,8%). Después, subió el 24,8% en marzo, el 2,1% en abril, el 5% en mayo, el 5,8% en junio y el 2,8% en julio.

Maximiliano Doff, gerente de Analytics de Nielsen Argentina, dijo a Infobae que “lo que podemos observar es que la familias de Almacén, Bebidas y Cosmética y Tocador cayeron en agosto; pero Almacén lo hizo por encima del promedio y tiene un peso muy relevante para el total de la canasta”.

