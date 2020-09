Carlos Melconian: “El argentino es bimonetario, ahorra en una moneda y transacciona en otra a la que desprecia”

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian cuestionó este jueves las nuevas restricciones cambiarias que aplicó el Gobierno, al advertir que la gente “va a continuar" comprando dólares “por más que se cierren todas las compuertas” porque “la sociedad argentina es bimonetaria”, ya que "ahorra en una moneda y transacciona en otra a la que desprecia”.

“Estábamos en una situación que venía atada con alambre y a la que se le cayó la pandemia (del coronavirus) encima. Está claro que todo el mundo está perdido en esa semántica, pero en este país, frente a estos problemas siempre vuela todo por el aire”, comenzó analizando el ex funcionario.

Durante una entrevista en TN, Melconian explicó que le “preocupa” la falta de divisas y consideró que "las medidas que han tomado (las autoridades nacionales) los últimos días no son la solución” porque “no se puede tapar el sol con las manos”.

En ese sentido, señaló que “siempre un talón de Aquiles de esta economía ha sido el mercado de cambios”. Y enseguida aclaró que este problema “puede ocurrir con varias ideologías, con cepo o sin cepo” y que “el mejor ejemplo es que (la escasez de dólares) también le ocurrió a (Mauricio) Macri, que estuvo cuatro años” sin restricciones para su compra.

“La sociedad argentina es bimonetaria: ahorra en una moneda (en la estadounidense) y transacciona en otra (en pesos) a la que desprecia. Subproducto de la pandemia y de la falta de financiamiento, hubo que multiplicar esa moneda que el argentino no quiere”, afirmó.

Melconian insistió en que “se genera este fenómeno en cualquier régimen cambiario, con cualquier Gobierno" y aseguró que “va a continuar pasando” hasta que “haya credibilidad, un programa (económico), una política sin chicanas, políticas de Estado” y una dirigencia que entienda “que el ahorro y la educación son cosas sagradas y que hay que bajar el déficit fiscal”.

“Siempre un talón de Aquiles de esta economía ha sido el mercado de cambios”, admitió el ex funcionario. (EFE/Sebastiao Moreira)

“El argentino no es un mal parido, ni un liberal ni un ortodoxo. Yo escucho las discusiones de los jóvenes que se quejan de que no pueden comprar (dólares). No lo hacen por especuladores, es porque los 2 mangos con 50 que tienen los pone en dólares para que no se devalúen”, destacó.

Por otra parte, el ex titular del Banco Nación confió que ha “hablado” con Alberto Fernández, pero remarcó que “hace mucho” que no se comunica con él y cuestionó sus últimas declaraciones.

“Yo, cuando escucho al Presidente decir las cosas que dice, me pongo mal porque me doy cuenta de lo equivocado que está. Y es el Presidente de la Argentina, donde yo vivo”, lamentó Melconian.

Sin embargo, subrayó que respeta “la investidura” del mandatario nacional y se preguntó “quién le recomienda que diga esas cosas” o si es que el jefe de Estado “se corta solo”.

“Si (Alberto Fernández) ya sabe lo que está diciendo y se hace cargo, si hay una lógica política, conceptual e ideológica y creen en eso, entonces estamos más jodidos todavía”, lamentó.

Por último, Melconian sostuvo que “lo único que puede generar una política fiscal distributiva para los compatriotas es el crecimiento” y agregó que “la credibilidad es un activo imposible de perder”.

“Abran los ojos. No estamos en no crecimiento por la pandemia, solo agravó la situación y fue una piña en todo el mundo, pero yo no acepto que un político me diga que estábamos bárbaros hasta que llegó el coronavirus. ¡Mentís!”, cerró.

Seguí leyendo:

Melconian: “Falabella es un punto de inflexión que nos debe abrir los ojos”

Melconian: “Cuando emitís tanto, históricamente en la Argentina tenés un salto inflacionario y devaluatorio”