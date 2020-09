Cómo se gestó la decisión de endurecer el cepo y qué rol jugó Guzmán durante el proceso

“Queremos ir en la senda hacia la normalización, no hacia cerrar aún más, porque eso sería una medida para aguantar. Nosotros no venimos a aguantar, sino a tranquilizar la economía”. Esta frase del ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones periodísticas el domingo fue altamente recordada en las últimas horas, tras los recientes anuncios realizados por el Banco Central (BCRA) para endurecer el cepo al dólar.

Esos dichos transmitían el mensaje -al menos así fue intepretado- de que, tras una semana cargada de versiones sobre posibles medidas, la decisión por el momento era mantener el cepo tal cual estaba -con el cupo de los USD 200 mensuales para comprar dólar ahorro- e ir generando de a poco un repunte de la actividad y un ingreso de dólares por la vía de las exportaciones. Sin embargo, “cuando el río suena, agua lleva”, dice el dicho. Y ayer el titular del organismo monetario, Miguel Pesce, anunció los nuevos controles cambiarios, en un contexto de creciente pérdida de reservas ante la necesidad de vender divisas para contener al dólar oficial y abastecer la demanda.

“ La medida estuvo absolutamente coordinada con el Banco Central y estaba resuelta desde hace un mes . Incluso, ya en ese momento se había fijado como fecha del anuncio el mismo día en que se presentara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021”, afirmaron en el Ministerio de Economía, ante la consulta de Infobae. Lo mismo aseguraron en el Central: “Hay una altísima coordinación de todas las políticas de gobierno y no hay celos ni protagonismos”.

Para Guzmán, no hay contradicción entre lo que dijo el domingo y lo que finalmente sucedió . El cupo de los USD 200 sigue existiendo y si bien se fijó un recargo del 35%, puede tomarse a cuenta del Impuesto a las Ganancias, aseguran en el Palacio de Hacienda. Pero no fue ésa la interpretación, y ahora sus asesores se esfuerzan por transmitir que no hay grietas dentro del gobierno.

“ Las medidas estaban coordinadas con Pesce hace un mes . Y se decidió que se presente junto con el Presupuesto. ¿Por qué? Porque si no, aparecen como medidas aisladas y no vinculadas al proyecto de ley que define las prioridades de política y las proyecciones para el 2021”, dijeron las fuentes de Economía, al aclarar que se trata de una decisión del BCRA que Guzmán acompaña.

El debate interno quedó saldado en ese momento, cuando desde el BCRA impulsaban la idea de un cierre total del dólar ahorro -incluso el propio presidente Alberto Fernández dijo por radio que la medida estaba en estudio- y a las pocas horas Economía dejó trascender que el cupo se mantenía y que habría cambios por el momento. Fue en esa oportunidad cuando se resolvió la medida que finalmente se adoptó, aclararon cerca del ministro.

El anuncio de las medidas se hizo casi en simultáneo con el del proyecto de Presupuesto 2021

Como lo dijo en varias oportunidades, Guzmán no se siente cómodo con estos controles, pero sostiene que hay que gobernar en medio de fuertes restricciones y que hay medidas que deben tomarse hasta que se tranquilice la economía.

“El cepo claramente no es una característica de la economía permanente ni estructural, sino algo que está presente porque se está resolviendo un problema de crisis macroeconómica. Recordemos que el cepo fue instalado por la administración anterior en un momento de suma volatilidad. Nosotros apuntamos a un horizonte en el cual haya otro esquema de regulaciones de la cuenta de capital, no como el del gobierno anterior que eliminó prácticamente la cuenta de capital, pero sí que haya regulaciones macro prudenciales para favorecer la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, pero desfavorecer la entrada de capitales especulativos”, dijo el ministro en la entrevista concedida el fin de semana al diario La Nación.

