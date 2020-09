Fotos: así se prepara el Aeropuerto de Ezeiza para el regreso de los vuelos

Los trabajos en la terminal de Ezeiza

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza se prepara para el regreso de los vuelos. Si bien aún no hay un anuncio oficial, las autoridades nacionales están alistando los protocolos, ya aprobados, y se esperan novedades desde el 1 de octubre, tanto para vuelos locales como internacionales.

Infobae fue testigo de los trabajos que se están realizando en Aeropuertos Argentina 2000 por estas horas en la principal terminal aérea del país.

Si se completa la capacidad interior, las filas continuarán afuera, bajo el techo exterior de la terminal

Para mantener el distanciamiento social y evitar largas colas en el sector de check in, en caso de que se supere la capacidad permitida y como medida complementaria se continuará con la fila en el exterior para mantener la distancia recomendada.

En las últimas horas se realizaron las demarcaciones de espera en el exterior de la Terminal A de Ezeiza. Dichas medidas se encuentran bajo techo de la terminal, tomando espacio de la vereda y la primera vialidad.

Se espera la confirmación oficial para el regreso de los vuelos, que serían desde octubre

El trabajo en el exterior es un complemento de las medidas que se implementan dentro del aeropuerto en la zona de check in. Allí, para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas, que indicarán los respectivos check in que corresponda a cada vuelo y cada fila, puestos de Self-Check in, y un área de nuevos asientos.

Asimismo, se espera que abran nuevos espacios de Food Trucks en el corredor peatonal en el exterior de la Terminal A.

Las distancia también está demarcada en la zona donde se busca el equipaje

Las medidas en el interior de la estación aérea incluyen acrílicos demarcatorios en las áreas de check in, señalética en cartelería, en filas y en asientos de preembarque, estaciones de sanitización y permanentes desinfecciones, entre otras medidas.

“El objetivo es contemplar todas las situaciones y en ese sentido se trata de una previsión más dentro de los protocolos para cuidar al pasajero y a quienes trabajan en el aeropuerto. Dependerá de la cantidad de vuelos simultáneas, probablemente no sea necesario los primeros días, y se irá viendo su necesidad de implementación a medida que crezca la demanda o el tráfico de pasajeros ”, detallaron desde AA2000.

Acrílicos en los escritorios del check in

Otras medidas que también se llevarán adelante: controles de síntomas al ingresar a los aeropuertos, desinfecciones continuas de puntos de alto contacto (carros de valijas, terminales de autoservicio, etc) y capacitaciones en prevención a todos los trabajadores, además del uso obligatorio de tapa bocas.

Los círculos amarillos indican el lugar donde deben pararse los pasajeros

“También, se intensificaron los procedimientos de limpieza y desinfección de espacios y elementos, tomando los recaudos necesarios para evitar los contagios en pasamanos, picaportes y mangas de embarque. Además, se mantiene diariamente la provisión de alcohol en gel de todos los dispensers colocados en las terminales de higiene”, detallaron desde el concesionario aeroportuario.

Se podrá usar sólo una parte de los asientos del sector de preembarque

La distancia social deberá respetarse en todo el aeropuerto, incluidos pasillos y lugares comunes para los pasajeros

El objetivo del protocolo es disminuir la circulación de pasajeros dentro de la terminal

De ser necesario, las filas continuarán en el exterior tomando espacios de la vereda y lo que se conoce como "la primera vialidad" de la estación aérea

Desde el concesionario aeroportuario aseguraron que se intensificaron los procedimientos de limpieza y desinfección de espacios y elementos, pasamanos, picaportes y mangas de embarque

Habrá controles de síntomas al ingresar y desinfecciones contínuas de puntos de alto contacto, como carros de valijas, terminales de autoservicio. Será obligatorio el uso de tapa bocas

Los trabajos de acondicionamiento terminaron esta semana en Ezeiza

Fotos Nicolás Stulberg y AA2000

