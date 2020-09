Jornada financiera: los bonos del canje cumplieron las expectativas pese a la ola vendedora en Wall Street

Wall Street experimentó una firme toma de ganancias, pero los activos argentinos resistieron. (EFE)

Los flamantes bonos soberanos en dólares emitidos para reestructurar la deuda operaron en el exterior con valuaciones entre los 42 y los 54 dólares, según su “duration”, y una tasa de retorno del 11%, dentro de lo esperado por los agentes del mercado.

Los activos argentinos resistieron en una rueda negativa para los mercados globales , pues Wall Street operó con bajas cercanas al 3%, por el arrastre de las acciones de las grandes empresas tecnológicas. En la sesión Amazon cayó 4,4%; Apple, un 6,7% y Tesla se desplomó un 21,1 por ciento.

“Los nuevos bonos en dólares se presentaron algo más flojos en su primera rueda formal en Nueva York -comentó el economista Gustavo Ber-, con rendimientos promedio aún del orden del 11% , mientras se va armando el mercado ya que recién son las primeras ruedas de una operatoria que irá ganando mayor liquidez a medida que se sumen más participantes”.

El analista financiero Sebastián Maril, de Research for Traders, afirmó que “los precios tienen varios componentes que están estrictamente ‘linkeados’ con la actualidad del país, de su futuro y el mercado en sí. Hoy hemos visto que el mercado está mejorando -aunque se ha visto bastante volátil en los últimos tres días-, pero el país hoy no está bien, por el problema con el coronavirus. Lo que más preocupa es la perspectiva hacia el futuro. Y Argentina tiene una futuro bastante incierto, porque es una economía que no es flexible, no es dinámica y le va a costar salir de este freno económico que le ha causado el coronavirus”.

“Si el Gobierno no muestra señales de tomar medidas que ayuden al país a crecer, los precios de los nuevos bonos Globales van a salir perjudicados y se va a notar en la cotización. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado con el entusiasmo que hay, porque Argentina finalmente reestructuró, pero tenemos un desafío aún mayor adelante, que es recuperar la economía”, comentó Infobae el analista de Research for Traders.

Para Roberto Geretto, economista de Banco CMF, “ahora comienza una nueva etapa, en donde habrá que ver si Argentina puede comprimir spread, siendo para ello necesario una normalización de las variables monetarias y fiscales, así como un programa económico que brinde tranquilidad a los inversores”.

Este martes, el bono del Tesoro norteamericano a 10 años rindió 0,68%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasa de estos títulos respecto a sus pares emergentes, se mantuvo para la Argentina en la zona de los 2.150 puntos básicos. Los operadores estiman que con la nueva configuración debería caer esta semana unos 1.000 puntos básicos.





Con las cotizaciones reflejadas en la operatoria en la Bolsa porteña este lunes, los nuevos bonos globales de Argentina con ley extranjera convalidaron en Wall Street dicha tasa de retorno anual aproximada de 11%, aunque la tendencia de los precios fue bajista, en torno al 1% en promedio , desde los valores de apertura hasta el cierre en este día del debut.

El Global 2029 (GD29) terminó ofrecido a USD 54,38; el Global 2030 (GD30), a USD 50,63; el Global 2035 (GD35) a USD 45,40; el Global 2038 (GD38), a USD 50,48; el Global 2041 (GD41), a USD 44,54, y el Global 2046 (GD46), a 42,33 dólares.

Fuente: Allaria Ledesma.

Los ADR de compañías argentinas, que se negocian en dólares en Wall Street, terminaron con números mixtos a pesar de la corriente vendedora imperante en las bolsas de Nueva York. Grupo Galicia avanzó 0,8%, Telecom ganó 0,2%; YPF, un 0,4%, mientras que Mercado Libre perdió un 5,6 por ciento.

En el plano local, los nuevos bonos con legislación argentina cerraron equilibrados, en una sesión reducida de negocios ante la cautela inversora dadas las dudas sobre el futuro de la economía doméstica.

En Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), el Bonar AL29 mejoró un 0,5% en pesos, el Bonar AL30 avanzó un 0,8% y el Bonar AL35, un 0,7%, en tanto que el Bonar AE38 cayó un 0,9%, el Bonar AL41 subió un 0,55%, el Boncer TX26 bajó un 0,9% y el Boncer TX28 cayó un 0,2 por ciento.

“Los nuevos títulos por el momento tienen un volumen limitado. Los mismos operan únicamente contra pesos, dado que podrán hacerlo contra dólares recién luego de cumplir los cinco días de ‘parking’ a partir de su fecha de liquidación”, sostuvo Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 0,5%, a un cierre de 45.481 unidades, en línea con el desempeño negativo de sus pares externos.

El BCRA volvió a vender divisas

El dólar en el mercado formal sostuvo el gradual deslizamiento alcista, aunque este movimiento limitado obedeció otra vez a las posturas vendedoras de la entidad monetaria en el mercado, que este martes fueron estimadas por agentes privados en unos 80 millones de dólares.

La divisa al público promedió este martes los $102,70 para la venta, con el recargo de 30% por la aplicación del llamado impuesto “solidario” (PAIS). El dólar mayorista avanzó seis centavos, a $74,71, con un incremento acumulado en lo que va del año de 24,7 por ciento.

En tanto, el dólar blue subió un peso y cerró ofrecido a $132 , lejos del máximo intradiario de $140 alcanzado el pasado 24 de julio. La brecha cambiaria entre ambas cotizaciones alcanza el 76,7 por ciento.

El monto negociado en el segmento de contado (spot) sumó unos USD 232,3 millones. “Fuentes privadas estimaron en unos USD 80 millones el saldo negativo por la intervención de la entidad en el mercado mayorista” , mencionó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. En lo que va de septiembre la entidad monetaria se desprendió de más de USD 400 millones de dólares de sus reservas para abastecer la demanda.

