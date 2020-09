Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X: “El futuro de los medios de pago está en las tarjetas, que se van a imponer a los pagos QR”

Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X.

Consolidada en el mundo fintech pero con el respaldo de un banco, Naranja X toma partido en el convulsionado mercado de los medios de pago. Lanzó una tarjeta Visa prepaga con la que espera ganar espacio, en particular entre los usuarios no bancarizados, un segmento “super relevante” para el proyecto, según su CEO, Gastón Irigoyen. En diálogo con Infobae, el ejecutivo resaltó que hay dos grandes tópicos para la discusión que quedaron atrás. Uno es la competencia entre bancos y fintechs, ya que ambos tipos de compañías pueden combinar su accionar; el segundo, es la necesidad de la interoperabilidad plena entre los distintos mecanismos de pago , en particular las transferencias de dinero entre cuentas bancarias, con CBU, y cuentas virtuales, con CVU. Esa interacción es algo que, a su juicio, “ya no está en discusión”.

La tarjeta prepaga Visa Naranja X tiene tecnología contactless y funciona con el saldo disponible en la cuenta que puede cargarse con transferencias desde cualquier cuenta de bancos o fintech, o bien en efectivo a través de redes de cobranza o de las 200 sucursales de Naranja. Permite adherir débitos automáticos, cargar celulares y tarjetas de transporte, pagar suscripciones online y retirar cash en cajeros automáticos.

Está disponible para mayores de 13 años, atada a una cuenta en pesos y dólares que se abre en un par de minutos bajando una app. La tarjeta de plástico llega a domicilio 24 horas después, y también tiene un formato virtual para “llevarla” en el celular. Previo a su lanzamiento formal, ya emitió 70.000 tarjetas virtuales entre los 5 millones de usuarios de Tarjeta Naranja.

-¿Apuntan a un usuario que no utiliza los bancos?

-Todos los no bancarizados son un público muy relevante para esta tarjeta, que por ser prepaga no hace falta calificar para tenerla, la puede usar cualquiera y además es 100% gratuita. Los bancarizados también, por supuesto.

-Naranja X es una fintech cuyo principal accionista es un banco, ¿cómo se paran en este escenario de competencia entre ambos tipos de entidades?

-El grupo Galicia es más que un banco, que provee distintos tipos de servicios financieros a distintos sectores de la población, bancarizados o no. Creo que hemos dejado atrás este debate de bancos y fintech, ya hay incluso en el mercado muchos bancos que, por el modo en que utilizan la tecnología, también son fintech.

El pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue algo muy interesante, ha logrado que más gente tanga una cuenta bancaria. Eso logra mucha inclusión y educación financiera. (Gastón Irigoyen)

-¿Están a favor de que haya libre interoperabilidad entre todos los proveedores?

-Por supuesto. Como sistema financiero tenemos la responsabilidad de hacer las cosas simples y económicas para los usuarios. Siempre ofrecimos transferencias inmediatas y gratuitas, tanto con CVU como con CBU. La interoperabilidad, la inmediatez y la gratuidad ya no están en discusión. Lo que busca cada actor del mercado es capitalizar un mayor porcentaje de esas transacciones. Somos interoperables con todos, para el usuario es lo más conveniente.

-¿Hacia dónde va el mercado de medios de pago en la Argentina?

-Vemos un futuro de pagos con tres grandes instrumentos. El efectivo, que va disminuyendo, las tarjetas y los pagos con código QR, que muchas veces también tienen una tarjeta por detrás. Nosotros estamos convencidos que la gran ganadora va a ser la tarjeta, que se va a imponer sobre los pagos QR. Pero hablo de una tarjeta evolucionada respecto de lo que estamos acostumbrados, con un soporte de plástico pero también digital. Por eso tenemos tarjetas con tecnología contactless, en eso encontramos en Visa un excelente partner.

- ¿La tarjeta se va a imponer sobre el pago QR?

- En este momento no sabemos si va a haber uno o más QR en cada comercio para poder operar. Vemos a la tarjeta como la gran ganadora por la experiencia para el usuario. La experiencia del QR es más tediosa, porque tenés que encender el teléfono, entrar una aplicación, hacer varios clicks y elegir una tarjeta. Es más rápido y eficiente pagar con una tarjeta. Vemos a la tarjeta contactless por delante del QR y del efectivo.

La tarjeta Naranja X Visa tiene diseño vertical y minimalista. Emite una notificación a través de una app cada vez que se utiliza, lo que ayuda a advertir fraudes.

-¿Qué falta o cuáles son las trabas para desarrollar los pagos digitales en Argentina?

-Primero, la accesibilidad. Queda un porcentaje grande de la población que no tiene una tarjeta como la que estamos lanzando. En segundo lugar, sigue habiendo una penetración enorme del efectivo, que es más inseguro, depende de los cajeros, no podes acceder a promociones. Una cosa buena que ha pasado en la pandemia es que hay más argentinos con cuenta bancaria. El pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue algo muy interesante, ha logrado que más gente tanga una cuenta bancaria. Eso logra mucha inclusión y educación financiera. Sería ideal vivir en una situación donde la carga impositiva esté sobre el efectivo y no sobre los medios de pago electrónico.

-¿Cómo se logra una mayor aceptación de los medios electrónicos por parte de los comercios?

-Lo que sucede es que los comercios se empiezan a encontrar en una situación en la que necesitan vender. Y para eso necesitás tener la mayor cantidad de medios de cobro posible, porque el mercado te lo exige. Creció mucho el comercio electrónico, que funciona con tarjeta, ahí no existe el QR. Con Naranja Pos, le damos a 80.000 comercios la posibilidad de cobrar de forma remota, cuya facturación se disparó durante la pandemia. Es un negocio que ha tenido mucho crecimiento. Somos un agrupador de pago gracias a un partnership con GeoPagos.

- ¿Cómo ven la llegada de billeteras de los bancos, como Cuenta DNI, BNA+ y Modo?

- Apuntan mucho a que haya interoperabilidad a full en las entidades bancarias. Si esas transferencias se simplifican y son gratuitas, lo veo con buenos ojos. Lo importante es que el sistema financiero tenga interoperabilidad, jugadores nuevos van a surgir siempre.

