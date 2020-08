Polémica por el pago del IFE a una argentina que es concejal en Bolivia

El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reforzó controles fronterizos y se queja por el pago del Ingreso Familiar de Emergencia a personas con doble nacionalidad

En Salta se desató una controversia por el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a una mujer que es concejal en Bolivia. En la provincia norteña ya se habían detectado irregularidades cuando familiares de concejales de distintos distritos de la provincia se habían anotado para percibir el bono de $ 10.000 que otorga la Anses a trabajadores en negro, monotributistas de las primeras categorías y otros sectores afectados por el parate económico que genera la pandemia de coronavirus COVID-19. Desde la entidad que conduce Fernanda Raverta dicen que el nuevo caso está siendo investigado y que los desembolsos se interrumpieron mientras desde el Gobierno salteño, Gustavo Sáenz, critican la aplicación de las ayudas sociales.

Una edil del municipio de Padcaya, localidad ubicada la sur de la provincia de Aniceto Arce en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia, apareció en los registros de la Anses como beneficiaria del IFE y disparó una controversia por la serie de irregularidades que ya se detectaron en el distrito.

Ante la consulta de Infobae, voceros de la Anses admitieron que existe el caso y, agregaron, que los desembolsos fueron suspendidos preventivamente mientras se investiga . En principio, explicaron voceros, la beneficiaria en cuestión califica para los parámetros del IFE. Nació en la Argentina, tiene domicilio registrado en el país y tiene una hija, también argentina, dijeron. También, que es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, beneficio que sigue percibiendo. Y accedió al IFE porque todos los beneficiarios de la AUH pasaron a estar incluidos en el programa en forma automática, sin necesidad de tramitarlo.

Detectamos gran cantidad de personas de Bolivia que están ingresando a la provincia por pasos ilegales, por lo que el personal de la Policía de Salta y Gendarmería nacional son insuficientes (Sáenz)

La contradicción aparece no en su condición de beneficiaria de la AUH sino del IFE, ya que uno de los requisitos para acceder al mismo es no contar con un ingreso registrado estable. Si su trabajo como concejal del otro lado de la frontera es rentado, explicaron, no reuniría las condiciones para el bono extraordinario . También que no está comprobado si vive en el domicilio declarado.

Aseguraron, además, que hasta ahora recibió el primer pago de $ 10.000 de los tres que se decidieron hasta. Los dos siguientes fueron bloqueados, continuaron los voceros.

“El caso está siendo revisado, lo que es difícil porque no cruzamos datos con otros países para detectar ingresos”, agregaron desde Anses al tiempo que, argumentaron, que las irregularidades son una pocas en comparación con el tamaño del programa.

Anses lleva adelante denuncias por cobro indebido de más de 500 personas sobre un universo de casi 9 millones. Realmente pocos casos en el volumen del programa. En el caso de Salta se está investigando este caso puntual. Anses tiene la inteligencia administrativa para recuperar esos fondos si es que es cierta la denuncia

“ Anses lleva adelante denuncias por cobro indebido de más de 500 personas sobre un universo de casi 9 millones. Realmente pocos casos en el volumen del programa. En el caso de Salta se está investigando este caso puntual. Anses tiene la inteligencia administrativa para recuperar esos fondos si es que es cierta la denuncia”, dijeron voceros. De las denuncias mediáticas realizadas por el gobierno de Salta solamente el 2% fueron verdaderas y el resto debates más mediáticos.”, dijeron.

El gobernador salteño criticó días atrás el pago de ayuda social a ciudadanos bolivianos, en medio del refuerzo de los controles fronterizos en el contexto de la pandemia que le permitieron detectar el pago de distintas formas de asistencia social a personas con doble nacionalidad.

“ Detectamos gran cantidad de personas de Bolivia que están ingresando a la provincia por pasos ilegales, por lo que el personal de la Policía de Salta y Gendarmería nacional son insuficientes ”, dijo en declaraciones reproducidas por medios locales. “Esta es una situación inequitativa cuando hay argentinos, sobre todo en nuestro norte, que se están pasando de hambre y no pueden acceder a ningún subsidio”, agregó.

