Día del niño: jugueteros dicen que los precios subieron 40% en un año

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emmanuel Poletto dijo ser optimista de cara a la cercanía de la fecha más relevante del año para las ventas del sector que debió frenar su producción durante buena parte de la cuarentena. “ El Día del Niño es la fecha más importante para nuestro sector. Notamos buena afluencia de público en todas las jugueterías de todo el país ”, dijo.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente dijo que “ hay un aumento del 40% en los juguetes de línea nacional con respecto al Día del Niño del año pasado. El aumento está por debajo de la devaluación y de la suba del dólar, si es un juguete importado a veces aumenta un poco más (...) La gente está comprando, aprovechando las promociones y los descuentos”.

“Pedimos que la gente haga las compras con tiempo para poder respetar los protocolos y no generar aglomeraciones”, agregó Poletto.

Asimismo señaló que “hay precios a partir de los $ 200. El promedio está alrededor de los $650”.

La celebración del día del niño supone cerca del 50% de las ventas anuales de la industria, por lo que en un año difícil el desempeño de agosto es vital para el balance del año.

Sobre la situación del sector, destacó que “la pandemia fue difícil. Estuvimos un varios meses con las fábricas cerradas hasta que logramos aprobar los protocolos. El sector debió recurrir a los ATP. No tenemos reportes de pérdidas de puestos de trabajo” y puntualizó que “ es muy pronto para saber si va a ser un buen año, si venimos notando un aumento de ventas online. Y durante la cuarentena hubo bastante demanda de juegos de mesa para entretener a la familia, juegos didácticos porque los chicos necesitan ir a clase y entretenerse ”.

Lo que les sucedió a los jugueteros es que mientras los locales se acomodaban a la venta online y al take away, las fábricas ubicadas en su gran mayoría en el conurbano bonaerense permanecían cerradas, lo que generó un quiebre en los stocks. En cambio, los juguetes importados no dejaron nunca de entrar, aunque sus precios se vieran afectados por las trabas a la importación.

”Creemos que va a ser un día muy especial, con los niños en casa. Y creemos que la gente va a festejar comprándoles un regalito. Somos optimistas”, destacó.

Por último, agregó que hay buena utilización de los planes de cuotas: “ Hubo un crecimiento este año de las ventas con Ahora 12 y Ahora 18. El año pasado muchos comercios no aceptaban esos planes por las tasas de interés muy altas que había pero este año, con la baja de las tasas de interés, está en muchos más comercios ”.

