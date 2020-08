Jornada financiera: acciones y bonos cortaron el envión alcista por el canje y el dólar blue subió a $130

El riesgo país argentino retrocedió a niveles de febrero pasado.

Los activos argentinos hicieron una pausa en la reciente racha alcista impulsada por el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los acreedores para la reestructuración de unos USD 65.000 millones en bonos emitidos con ley extranjera.

Las acciones ya habían insinuado una toma de ganancias el martes, que terminó de ratificarse en la presente rueda. Una vez confirmado el canje, los activos argentinos quedaron faltos de un nuevo fundamento para retomar el sendero ganador, cuando todavía faltan alivios para una economía que acumula dos años de recesión y padece los efectos negativos del COVID-19.

Mientras que los títulos privados de Argentina, que cotizan en dólares en Wall Street bajo certificación ADR cayeron 2% en promedio, los bonos soberanos se operaron mixtos, para conservar una ganancia promedio de 10% en tres ruedas de agosto, con un riesgo país estabilizado en los 2.027 puntos básicos.

El indicador de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, se acercó al piso de los 2.000 puntos por primera vez desde el 17 de febrero pasado. Vale recordar que el riesgo país argentino inició el 2020 cerca de los 1.770 enteros.

Tras meses de difíciles negociaciones, el Gobierno comunicó que ajustaría algunas fechas de pago y cláusulas legales para mejorar lo que se había anunciado como la oferta “final” a principios de julio, sin modificar el pago general de capital o intereses.

“Si Argentina no llegaba a un acuerdo con los bonistas, el país hubiera estado en una situación muy complicada” , dijo el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel en declaraciones radiales, aunque recalcó que el camino por venir no deja de ser complejo.

Entre los ADR argentinos en Nueva York, Edenor descolló con una ganancia de 8,6%, seguido por Ternium y Despegar, con alzas de más de 5%, mientras que los títulos de los bancos cayeron un 4% en promedio.

Otra vez volvió a destacar el desempeño de Mercado Libre, que rompió nuevos récords. Las acciones del sitio de ventas online líder de América Latina subió 4,4%, a 1.225 dólares. Con una ganancia de 114% acumulada en lo que va de 2020, la compañía de Marcos Galperín alcanza una capitalización bursátil mayor a los 60.000 millones de dólares.

La acción de Mercado Libre gana 114% en 2020 y la valuación bursátil de la compañía supera los USD 60.000 millones

Mientras que los bonos en dólares concluyeron dispares, en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) subieron un 0,3% en su promedio en pesos, luego de dispararse un 8,7% el martes como respuesta al anuncio de acuerdo.

El “canje de deuda es el primer paso, no el capítulo final de la crisis económica que sufre el país”, sostuvo el economista Nicolás Cachanosky desde Estados Unidos.

El índice bursátil S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cedió un 2,3%, a un cierre de 50.994 unidades, en una plaza con altibajos por toma de ganancias parciales y luego de anotar en la víspera su nivel máximo histórico intradiario de 56.114 puntos.

La Bolsa cae “a raíz de la corrección de los ADR de los bancos y la mayoría de las energéticas, luego de haberse desinflado ayer durante la rueda, ya que como siempre resultan ‘rehenes’ de operadores orientados al trading”, comentó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Rebotó el dólar blue

Después del desplome de casi 6% experimentado el martes, el precio del dólar blue ganó dos pesos o 1,6% y cerró ofrecido a 130 pesos para la venta. La divisa informal anotó un máximo intradiario de $140 el pasado 24 de julio, rueda en la que concluyó a 139 pesos.

Otra paridad de referencia por fuera del estricto control de cambios, la del contado con liquidación, se transó al cierre con alza de un peso, a 120,65 pesos, según la cotización implícita en acciones y bonos argentinos que son negociados en los mercados internacionales.

En tanto, el dólar mayorista estuvo negociado a $72,62, con un incremento marginal de cinco centavos. La brecha entre el dólar blue y el oficial mayorista es del 79 por ciento. El monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los 237,4 millones de dólares.

“La demanda para atender obligaciones con el exterior requirió otra vez de la asistencia oficial para suplir el faltante de oferta en el mercado”, indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

“Vemos un tipo de cambio viajando al ritmo de depreciación actual, quizás algo por encima frente a los meses de mayor inflación para no perder el espacio de tipo de cambio real conseguido”, estimó Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora Eco Go.

