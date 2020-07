El economista Carlos Rodríguez, internado con coronavirus: “Estoy contento porque terminó el temor a contagiarme, tendré anticuerpos y los donaré”

Carlos Rodríguez, fundador y ex rector de la Universidad del CEMA

El economista Carlos Rodríguez, fundador de la Universidad del CEMA, está internado con coronavirus en la clínica Bazterrica, en el barrio de Palermo. A través de sus redes sociales, anunció que contrajo la enfermedad y que se encuentra en buen estado.

“ Me agarré coronavirus y estoy internado en el Bazterrica. Todo muy bien, no tengo ningún síntoma, salvo un poco de fiebre . Oxígeno al 99%, los pulmones perfectos. Igual me están dando antibióticos por si acaso y me van a tener diez días en control porque ya tengo 73 años”, relató en su cuenta de Twitter.

Egresado de la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires, Rodríguez obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago en 1973. Entre 1996 y 1998 —durante el Gobierno de Carlos Menem— se desempeñó como jefe del Gabinete del Ministerio de Economía y como Secretario de Política Económica.

“ La verdad estoy contento; ya terminó con esta mierda del virus y el temor a contagiarme tendré anticuerpos y los donaré ”, anticipó Rodríguez con su habitual estilo directo.

“Estoy muy bien cuidado. El Bazterrica es un flor de sanatorio, aquí nací yo hace 73 años. Claro que estar confinado no es divertido; tengo una televisión y el teléfono, nada más. No puedo salir del cuarto para nada ni recibir a nadie”, detalló el economista.

En mayo de este año, en una entrevista con Infobae, Rodríguez se había manifestado en favor de la cuarentena. “Estoy de acuerdo con la cuarentena. No es cierto que todos los liberales o centristas o promercado están en desacuerdo. Somos un país muy pobre. Otros países pueden darse el lujo de no tener cuarenta porque tienen excelentes hospitales y salas de terapia intensivas pero nosotros no tenemos”, expresó.

Pero, por otro lado, se mostró crítico con las estadísticas sobre los casos de coronavirus. “Para mí esa curva de contagios se maneja como con plastilina decidiendo cuántos testeos se hacen donde se hacen y a quienes se los hacen y cuando los hacen”, señaló desde su cuenta hace un par de semanas.

“Con la cuarentena el peronismo se cortó las piernas. Les prohíbe salir a protestar a los que reciben planes y son sus bases de apoyo y los que quieren trabajar y no los votan salen a protestar y dominan la calle”, señaló en otro mensaje.

También rechazó las medidas que venía llevando adelante el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Entre ellas, los programas de precios cuidados y controlados, la Ley de Góndolas, las retenciones a la soja, el control de cambios, el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, el default de la deuda pública en dólares, la doble indemnización y la prohibición de despidos y la emisión descontrolada.

Estas medidas empezaron antes de la pandemia, con el aumento a la alícuota para el impuesto a los bienes personales para los que tienen bienes declarados en el exterior. Esa fue una primera medida con la que jorobaron a los que ya habían declarado sus bienes. Si se mira cada medida en particular estás tapando el sol con los dedos o dejando que el árbol tape al bosque. Una sola sería justificable pero al mirar todas juntas se ve que hay un plan sistemático económico que está siendo ejecutado.

“ Son pasos hacia una economía populista. No es comunismo porque no se basa en el control público de los medios medios de producción. Esto es meter la mano donde se puede. A eso lo llamo populismo caribeño ”, señaló Rodríguez en esa entrevista.

