La base del plan económico que según Alberto Fernández no existe es la obra pública, por lo que el gobierno necesita salir del default

Contra lo que todos suponen, la Argentina está cerca del acuerdo con los acreedores. La contrapropuesta parece amistosa porque rescata la oportunidad de seguir negociando y de prolongar la fecha de cierre de las conversaciones. Con que ambas partes cedan algo, la negociación quedará sellada. Los acreedores rebeldes se bajaron del precio de USD 60 que pusieron como condición a USD 57. Solo cuatro dólares los separan del objetivo.

Por otra parte, la Argentina también muestra su voluntad de acordar. Hoy el presidente Alberto Fernández, por primera vez participará como orador del Council of the Americas y responderá preguntas de los inversores entre los que se encuentra Larry Fink, el titular del fondo BlackRock, uno de los principales acreedores de la Argentina y la empresa de gestión de activos más grande del mundo con casi USD 8 billones. Los inversores del fondo no quieren litigios y eso presiona a Fink a acordar. Pero el CEO de BlackRock quiere un buen acuerdo para que los inversores de su fondo tengan ganancias . Los representantes de los otros dos fondos rebeldes, coautores de la contraoferta, también estarán en la reunión.

Todo está abierto para llegar a un acuerdo y tal vez hoy, antes de la conferencia, los títulos de la deuda recuperen el terreno que perdieron el lunes.

La base del plan económico que según Alberto Fernández no existe, es la obra pública. Y para llevarla adelante, el gobierno necesita salir del default para obtener los fondos que tiene pendientes en el Banco Mundial y el BID.

Fuente: Rava Online.

Los inversores sobreactuaron la respuesta de los acreedores. Tal vez por la inmediatez y el cierre inminente de los mercados no pudieron evaluarla del todo. Por eso los bonos con ley argentina tuvieron cierres en baja, cuando toda la rueda estuvieron equilibrados. El Bonar 2020 perdió 3,41% y el Bonar 2024, casi 4%. Entre los de más largo plazo el Discount con ley local bajó 3,64% y el Par, 3,25%. Estos títulos están atados a lo que suceda con los bonos con ley extranjera. El día anterior habían subido de manera notable porque la ley que garantizaba ese trato fue al Congreso. En tanto, los títulos con legislación extranjera, que son clave porque el centro de la contrapuesta es el Discount, el bono que predomina en la cartera de los fondos rebeldes, tuvo bajas más ajustadas. El Discount cedió apenas 0,82% y el Par, 1,98%. Esto hizo que el riesgo país aumentara 42 unidades (+1,8%) a 2.386 puntos básicos.

El contratiempo mantuvo el interés por los dólares alternativos que tuvieron alzas importantes. El dólar Bolsa o MEP subió $ 1,82 (+1.9%) a $ 117,57, mientras el contado con liquidación aumentó $ 1,24 (+1,2%) a $ 119,20. El dólar libre siguió a $ 130 pero con escasas operaciones.

En bancos y casas de cambio, el dólar aumentó 21 centavos y elevó el dólar solidario a $ 98,15. El dólar mayorista operó USD 285 millones y el Banco Central compró alrededor de USD 40 millones y aceleró la devaluación a 0,30% al subirlo 18 centavos a $ 71,66. En realidad, lo que hizo es compensar las tres ruedas consecutivas donde devaluó 6 centavos diarios.

Fuente: Rava Online.

Las acciones, tuvieron una rueda irregular. Se negociaron $ 1.107 millones, un volumen casi habitual y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, terminó la rueda con una ganancia de 0,46%. Una hora y media antes, estaba 0,55% abajo.

Ternium (+5,37%) fue el papel que más subió seguido de Telecom Argentina con 2,35%. Las bajas más importantes fueron las de Comercial del Plata (-3,30%) y Banco Macro (-3,03%). No fue un buen día para los bancos por la falta de definiciones en la deuda.

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street- tuvieron una rueda negativa. El alza más importante fue la de MercadoLibre (+6,23%) que se repuso de varias ruedas adversas y ahora sus ganancias en el año se acercan a 80% en dólares. Despegar (+1,82%) fue el papel que lo siguió en cuanto al porcentaje de suba. Entre las caídas, la más notable fue la de Banco Supervielle (-5,19%). Loma Negra bajó 4,04% y Corporación América, 3,97%.

Para hoy se espera una rueda de suspenso porque el ritmo lo marcará el precio de los bonos. Los dólares estarán supeditados a lo que suceda en ese sector, aunque la tendencia es compradora.

