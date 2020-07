Afirman que el 48% de las empresas no definió si otorgarán aumentos salariales en el segundo semestre

Foto de archivo - Un empleado se para mientras opera una máquina en la empresa de fabricación industrial Gottert en Garin, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Nov 1, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

En medio de la crisis económica y financiera que generó la pandemia de coronavirus tras más de cien días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 48% de las empresas aún no definió si otorgará un incremento salarial en el segundo semestre del año , según los resultados de un relevamiento realizado por la consultora Mercer sobre una muestra de 275 compañías.

“ Todavía hay mucha incertidumbre en el mercado respecto a si se otorgará o no el incremento del segundo semestre, con casi la mitad de las empresas de la muestra que aún no lo han definido . Esto dependerá en gran medida de cómo evolucione la economía y su impacto en los negocios y la inflación”, señaló Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

No hay que perder de vista que una de las consecuencias inmediatas de la cuarentena en la economía fue el derrumbe en abril del 26,4% en la capacidad de generación de riqueza, como se define al PBI que se difunde trimestralmente, y al indicador anticipado, el Estimador Mensual de Actividad Económica, ambos por parte del Indec.

Con más de cien días de aislamiento social, el Gobierno Nacional ya evalúa una reapertura de la actividad económica en fases a partir del 18 de julio para evitar que miles de pymes y trabajadores sigan sufriendo las consecuencias del confinamiento que diseño el Ejecutivo para evitar muertes por coronavirus.

Con respecto al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), el 88 por ciento de las empresas consultadas dijo que abonó el medio aguinaldo en tiempo y forma.

Del 12 por ciento restante que reconoció haber dispuesto alguna modificación, un 76 por ciento aseguró que pagó el medio aguinaldo antes del mes de junio, mientras el 24 por ciento sostuvo que está evaluando pagarlo en cuotas.

En cuanto a las proyecciones de incrementos salariales para 2021, solo un 9 por ciento manifestó tener una estimación, del orden del 40 por ciento promedio. En tanto, la proyección de inflación que consideran las empresas para el 2020 es en promedio de 42 por ciento, algo inferior al previsto por fuentes privadas, que fue del 45,4 por ciento.

Según Mercer, un 60% de las empresas manifestó no tener previstas modificaciones sobre la dotación actual y un 22 por ciento suspendió las nuevas contrataciones planificadas originalmente para este año.

Una cuestión que ya está en agenda de las empresas según la encuesta es el incentivo de corto plazo (bono) sobre el desempeño 2020 a pagar en 2021. Un 14% de las empresas modificó las metas o las políticas vigentes para reflejar el nuevo contexto y un 36% todavía no definió si tomará o no medidas en este aspecto. No obstante, el 50% del mercado encuestado manifestó no tener por el momento intenciones de modificar las políticas ni las metas vigentes.

La quinta Encuesta Spot Covid-19 se realizó del 25 al 30 de junio con el objetivo de reflejar las prácticas, decisiones e iniciativas que se están implementando en el mercado como consecuencia de la coyuntura.

