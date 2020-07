Si bien el programa es anual, establece revisiones trimestrales; pero la que correspondía a marzo no se realizó -producto de la pandemia- y este martes venció la segunda. Frente a este escenario, y la presión de las empresas que admiten que están vendiendo a pérdida y que ya no pueden seguir sosteniendo los valores actuales, el Gobierno aprovechó la revisión trimestral del plan para permitirles, por ahora, ajustes en esos artículos. Según trascendió, el aumento promedio no superaría el 5%, frente a reclamos de las industrias para subir 15% promedio.