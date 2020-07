De la charla virtual participaron Eric Parrado Herrera es Economista Jefe y Gerente General del Departamento de Investigación del BID, Victoria Nuguer, investigadora principal en el Departamento de Investigación del BID, Andrew Powell asesos Principal del Departamento de Investigación (RES) del BID, Andrés Velasco decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science y ex ministro de Economía de Chile, Brian Wynte r, titular del Banco Central de Jamaica y Gareth Jones Director del Centro de América Latina y el Caribe de LSE.