- El año pasado realicé una investigación, publicada por la Ucema y presentada a la Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, también publicada en sus Anales, con el título “Corrupción, costos y políticas. El caso argentino” en la cual analizaba la cuestión de la corrupción en el mundo, en América Latina y en Argentina y sus efectos deletéreos en las economías y en los distintos sectores económicos. Una de las observaciones finales del trabajo, que reproduzco textualmente, señalaba: “Parece importante y necesario referirse, antes de finalizar el trabajo, a una cuestión que no suele aparecer en los rankings de la corrupción, aunque su indiscutible importancia, no sólo para el presente sino sobre todo para el futuro, de algún modo condiciona todos los posibles logros que los eventuales gobiernos puedan plantearse. La referencia está referida al problema de la corrupción en la educación, un fenómeno que no es reciente pero que parece haberse difundido y haber alcanzado niveles impensados en casi todos los países . No puede ignorarse que la corrupción en la educación tiene un fuerte impacto para el futuro pues si bien es cierto que el principal objetivo de la educación es transmitir conocimiento, también debe transmitir valores y normas de comportamiento.” Y ello me llevó a la necesidad de estudiar el problema que, sin duda, se ha ido agravando con el paso del tiempo.