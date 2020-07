Desde la CGT ya habían anunciando que no iban a avalar un pago en cuotas del aguinaldo, que el esfuerzo que hacían los asalariados era el de cobrar menos en los plazos en donde las industrias estuvieran cerradas. Pero, a pesar de eso, y de que la realidad muestra que no todos están cobrando el sueldo anual complementario en tiempo y forma, los sindicalistas aún no están haciendo ninguna medida de fuerza y decidieron entablar conversaciones con los empresarios para encontrar una solución en el corto plazo.