— El año está fuertemente influenciado por el coronavirus, que no es una realidad única de la Argentina, y de reducción importante de la actividad. El mercado anduvo de manera dispersa. Al inicio de la cuarentena, no se permitía la actividad, salvo los talleres que operaban en la asistencia para los servicios esenciales. El mercado de pesados de la Argentina ya en 2019 había caído 40% respecto a 2018. Y ahora, de enero a junio, que es preliminar, cayó un 30%. No va a variar mucho este número.