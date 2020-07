Según un negociador, “ el Gobierno argentino se equivocó cuando hizo una propuesta mezquina con bonos al 39% y mostró una actitud negociadora muy dura. Debieron haber hecho al revés, hacer una mejor propuesta y mostrarse más flexibles. Ahora, los acreedores vieron que no solo no son tan duros, sino que muestran vulnerabilidad. Ya quedó atrás el anuncio oficial de que no se iban a mover de la postura inicial. La oferta de a poco se está aproximando a 55% y ablandaron el resto de las exigencias”.