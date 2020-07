Por otra parte, más allá de cómo se llegó y de cómo se está atravesando la tormenta desatada por el coronavirus, Melconian mostró mucha preocupación porque, según su visión, el Gobierno no manifiesta una idea clara de cómo se intentará salir: “Creo que no hay ningún plan para salir de esta crisis económica. No hay dónde conseguir deuda ni hay ahorros previos. Lo único que te queda es la emisión de moneda. Y la emisión de moneda ya vino. De acá a fin de año habrá que ver como superar esa decisión, como desagotar esa emisión, porque esos pesos o los retirás o se te van al dólar, tal como sucedió”.