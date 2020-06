El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio viola la moral y la ética, porque el Estado está utilizando la violencia física sólo en forma ofensiva, y no lo hace defensivamente como respuesta a una agresión previa de parte de los individuos . Además, el Estado utiliza dicha violencia ofensiva “por las dudas”, metiendo a todos en la “misma bolsa”, intentando prevenir una amenaza o daño potencial que no sólo no es certero, sino que es impreciso y futuro. Se están violentando los derechos naturales de los individuos sanos. Adicionalmente, el COVID-19 tampoco produce un daño certero, y mucho menos uniforme, palpable, inmediato y directo, que son las condiciones previas y necesarias para poder responder con violencia. En este sentido, es claro que un enfermo puede no contagiar, o puede generar diferentes tipos de contagios: a) asintomático; b) cuadro leve; c) cuadro complicado, o d muerte.