También fueron denunciados Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos; Mauricio Roitman, ex presidente del Directorio del Enargas y demás integrantes del Ente Regulador. El fundamento es cómo fueron elaboradas las “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes” durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.