Hasta ahora las emisiones de pesos no le alcanzan para financiar el déficit primario, tampoco los intereses y ni siquiera el capital. Y al BCRA no le da para cubrir todo eso. Lo que tienen que encontrar es alguna forma de que el sector privado le financie mayor parte del capital y los intereses, porque sino no va a alcanzar con la emisión monetaria del Central”, agregó. “Busca generarle demanda a los títulos del Tesoro, algo forzada!, concluyó.