No será una decisión fácil para el Gobierno esta vez. Si bien sigue primando la política, y permitir un aumento en un contexto de semejante recesión por la pandemia no sería atinado desde ese ángulo, también es cierto que las autoridades no pueden darse el lujo de permitir que más empresas se vean afectadas por medidas adoptadas desde el Estado, por lo que alguna señal deberían dar, afirman en las compañías.