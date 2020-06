Hace unas semanas atrás Antonio Filosa, director General de FCA –Fiat Chrysler Automobiles- en la Argentina, compartió un encuentro virtual en donde reconoció: la empresa había adelantado dos años la venta online de sus productos. Tanto es así que hoy no hay ninguna de las automotrices que operan en la Argentina que no tenga su tienda exclusiva online y que no realice operaciones de ventas a través de sus webs oficiales en una especie de “venta directa de fábrica”.