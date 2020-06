“El bonista que invirtió a la par y ahora el Gobierno le quiere pagar mucho menos, no arregló con el Fondo, y no tiene plan económico. Además, dice no querer hacer default, y pone plazos para terminar la negociación que, cuando fracasan, los sigue modificando. ¿ Ese inversor, tendría un apuro o susto que lo llevaría a bajar tus pretensiones? ”, se preguntó una de las fuentes consultadas.