Tal vez esta situación empeore con el comunicado que emitió el gobierno argentino después del cierre de los mercados que transmitió un mensaje pesimista de no haber podido llegar a un acuerdo con los acreedores, aunque faltan dos días para terminar la negociación. Son pocos los que creen que tratarán de evitar el default absoluto. La meta es conseguir una masa crítica de 60% que puede ser la base para conseguir en el futuro 75%, que es lo que exige el acuerdo para no ir al default. La negociación puede terminar el 26 de junio. Hasta ahora, los que aceptan la propuesta argentina no llegan a 50%.