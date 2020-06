— No creo que sea la población, creo que hay sectores que se preocupan naturalmente que en la historia de la Argentina el Estado ha intervenido y lejos de ser eficiente ha sido ineficiente y no ha sostenido el funcionamiento. Creo que esta vez tenemos el derecho, este Gobierno lo tiene, que podemos dar una respuesta correcta, que se confié,l y que podemos solucionar un problema crítico. No hay certeza que el sector privado funcione perfecto, el propio Vicentin es la prueba así que nosotros también tenemos el derecho a dudar que no necesariamente un privado va a salvar a Vicentin, como no lo hizo con SanCor