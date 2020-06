El comportamiento negativo de los mercados del exterior en la trasnoche de hoy, si bien no define lo que sucederá el martes, es importante en las negociaciones de la deuda porque los inversores están buscando seguridad y donde no la hay exigen más renta además de un plan que les asegure los pagos futuros. Por eso el clima no es tan favorable para los acreedores y aunque ellos miran el mediano y largo plazo, las medidas contra Vincentín y el retraso cambiario tampoco les resulta alentador.