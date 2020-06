“Con un valor promedio de u$s 0,24 a u$s 0,26 de costo de producción –dijo Magnani-, el dólar fruta para productores, empacadores y exportadores ronda un valor de $68, ya que al dólar oficial se le debe restar el 5% de retención por la venta realizada al exterior de peras y manzanas. Para la compra de insumos, hay muchos abusos, y allí el productor debe duplicar el valor del tipo de cambio para invertir en la campaña. Hoy muchos quisieron hacer el esfuerzo pero no encontraron existencias de productos importados al valor del dólar oficial".