Otro punto positivo para el sector formal es que esta situación frenó a la principal competencia que tienen que es la venta individual, en plazas y otros espacios verdes . “Como no se puede salir a la calle es muy difícil mostrar una unidad. Si a eso le suma que no podrían ir a un registro automotor porque solo pueden circular personas esenciales así que mientras nosotros tenemos a nuestros gestores, el que lo vende así no puede hacer el 08 ni la VTV ni nada”, explicó a Infobae el dueño de un concesionario de usados de la zona del barrio Agronomía.