La medida encontró opositores inesperados como el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que esgrimió una defensa de la propiedad privada con una coherencia que no tuvieron muchos empresarios. También se unieron al reclamo la UIA, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, los trabajadores de Vicentin, que impidieron la entrada del interventor y el intendente de Avellaneda, Santa Fe. Alberto Fernández fue denunciado penalmente por abuso de autoridad por los diputados de Cambiemos.