Como surge del Cuadro 2 , que muestra los principales parámetros de cada propuesta, la diferencia principal entre ambas puede resumirse en la necesidad de acercar una oferta con un valor presente neto (VPN) de 44,2 a otra de 59,6 (cuando en esta última no se consideran pagos por el cupón contingente –CCS– atado al comportamiento del PIB). Vistas las características de las alternativas, las vías disponibles para angostar la brecha que las separa son varias y complementarias, con beneficios y costos diferenciados. Podríamos acotarlas en 4 grupos (i) reducir la quita nominal de capital que, igualándose a la de la propuesta de los tenedores, costaría unos USD 1.000 millones en valor presente y aumentaría el VPN en 1,7 puntos; (ii) aumentar el cupón promedio: 1 punto adicional desde el primer pago -manteniendo la estructura temporal de la propuesta- aumentaría el VPN en 5,6 puntos y costaría unos USD 3.865 M en VPN; (iii) mejorar el tratamiento de los intereses corridos -los intereses no pagados hasta la firma del acuerdo- asimilando ese stock, por ejemplo, al tratamiento de la nueva serie de bonos a entregar con vencimiento en 2030, tendría un costo de USD 600 millones en valor presente y aportaría 0.5 puntos al VPN. En forma conjunta, estas alternativas, que implican una menor quita de capital, un cupón que aumenta 0.5 puntos anuales y-mantiene la estructura secuencial de crecimiento -step up- y con la citada mejora en el tratamiento de los intereses corridos (emisión por ese stock de bono 2030), costaría unos USD 3.700 millones en valor presente y daría un VPN promedio ponderado igual a 49,2, unos 5 puntos adicionales a la actual contraoferta argentina.