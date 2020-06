“Despejar la incertidumbre por la deuda no te va a dar vuelta la situación económica del país, pero te va a empezar a dar certezas. Si las provincias pueden seguir a la Nación con sus reestructuraciones, las empresas también, es un grado de confianza. Y en la Argentina no faltan hoy dólares, los dólares los tienen los argentinos, pero no los sueltan. Así, despejar la incertidumbre puede ayudar a reducir la presión sobre los tipos de cambio libres ”, agregó.